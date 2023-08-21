الأثنين 5 صفر 1445 ﻫ - 21 أغسطس 2023 |
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طبيب روسي يحذر: خطأ في النظام الغذائي يحفّز السرطان

منذ 47 ثانية
خلايا سرطانية- تعبيرية

خلايا سرطانية- تعبيرية

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حذر أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الروسي الدكتور سيرغي فيالوف من خطأ في النظام الغذائي يحفز الإصابة بالسرطان، قائلا “يجب أن يحتوي النظام الغذائي على الألياف الغذائية التي تساعد على تجنب الإصابة بسرطان الأمعاء والرئة والبروستاتا”.

موضحاً |تمتص البروتينات والدهون والكربوهيدرات بالكامل تقريباً في الأجزاء العليا من الجهاز الهضمي، ولا يبقى في الأمعاء سوى الألياف الغذائية من النباتات”.

وذلك وفق ما نشرت وكالة أنباء “نوفوستي” الروسية.

واشار الطبيب، “لكي تعمل الأمعاء بصورة طبيعية لا بد من الألياف الغذائية الموجودة في الخضروات. فيما تشكل اللحوم المقلية الخطر الأكبر على الأمعاء عندما تؤكل مع كمية قليلة من الخضروات”.

مشدداً على “عدم الجلوس لفترة طويلة بمكان واحد والتعرض الدائم للإجهاد، لأنهما يزيدان من خطر الإصابة بالسرطان”.

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