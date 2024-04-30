طبيب: ضغط الدم المعتاد قد يتحول إلى أزمة ارتفاع مستوى ضغط الدم

يشير الدكتور يوري بيلينكوف أخصائي أمراض القلب، إلى أن عبارة “الضغط المعتاد” تثير قلق الأطباء، لأنها خاطئة ويمكن أن تسبب تهديدا للحياة.

ووفقا له، عندما يعمل الشخص في ظروف ضغط الدم المعتاد، فإنه عاجلا أم آجلا سيواجه أزمة ارتفاع مستوى ضغط الدم.

ويقول: “لا يوجد ضغط دم معتاد. ولكن هناك ضغط دم للجميع يعادل 120\80 ملم عمود زئبق”.

ووفقا له، يمكن للإنسان أن يعيش مع مستوى ضغط دم أقل من هذا إذا كان لا يشعر بالضعف ولا يفقد الوعي. أما ضغط الدم 130-135\ 80-85 ملم عمود زئبق فيعتبر ارتفاعه طبيعيا.

ويقول: “يتحول مستوى ضغط الدم المنخفض من وقت لآخر إلى المستوى الطبيعي، ثم إلى مستوى مرتفع، خاصة إذا كانت الأم أو الجدة مصابة بارتفاع مستوى ضغط الدم”.

ويشير الأخصائي، إلى أنه في جميع الأحوال يجب أن نتذكر أن هناك ضغط الدم الطبيعي. وينصح الجميع بدراسة ما يسمى بملف ضغط الدم الخاص بهم من أجل التقييم الصحيح لحالتهم الصحية