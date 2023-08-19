طبيب يحذر من تناول الحمضيات والقهوة

لاشك أن القهوة من المشروبات التي يحبها كثيرون، ولكن يوجد العديد من الأطعمة التي يجب عدم تناولها مع القهوة.

وحذر طبيب أسنان من تناول بعض الأطعمة والمشروبات كأول شيء في الصباح، وخاصة الحمضيات؛ من أجل حماية مينا الأسنان وعدم إحداث الضرر بها.إنتاج اللعاب في الصباح أقل؛ ما يقلل من دفاع الفم الطبيعيوأوضح طبيب الأسنان الرئيسي في عيادة هارلي لطب الأسنان الخاص، الدكتور أبل عزيزي، أن

حذر طبيب أسنان من تناول بعض الأطعمة والمشروبات كأول شيء في الصباح، وخاصة الحمضيات؛ من أجل حماية مينا الأسنان وعدم إحداث الضرر بها.

إنتاج اللعاب في الصباح أقل؛ ما يقلل من دفاع الفم الطبيعي

وأوضح طبيب الأسنان الرئيسي في عيادة هارلي لطب الأسنان الخاص، الدكتور أبل عزيزي، أن الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون تحتوي على حامض السيتريك الذي يمكن أن يضعف مينا الأسنان؛ ما يجعلها أكثر عرضة للتآكل والتسوس.

وأضاف أن إنتاج اللعاب في الصباح أقل؛ ما يقلل من دفاع الفم الطبيعي ضد الأحماض؛ ولذلك يصبح تناول الفواكه الحمضية في هذا الوقت مضر جداً بالأسنان.

وأوصى الطبيب بتجنب تناول القهوة أيضاً كأول شيء في الصباح لمنع تلف الأسنان بسبب تأثيرها المزدوج من الحموضة والتصبغ المحتمل للأسنان.

ولفت إلى أن القهوة حمضية بطبيعتها، ويمكن أن تؤدي تدريجياً إلى تآكل مينا الأسنان بمرور الوقت، خاصة عند تناولها على معدة فارغة حين يكون إنتاج اللعاب أقل، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي صبغات القهوة الداكنة إلى تغير لون الأسنان؛ ما يؤثر على المظهر الجمالي للأسنان.