طرق لتحسين البصر بشكل طبيعي

مع انتشار التكنولوجيا ازدادت مدة الجلوس أمام الشاشات والأجهزة الإلكترونية، وبالأخص خلال جائحة كورونا والحجر الصحي، وذلك بالطبع يؤثر على صحة العيون، ويمكن للضوء الأزرق المنبعث من الأجهزة تسريع تلف العينين والعمى.

وهناك عدد من التمارين التي يمكنك القيام بها لتعزيز بصرك ورؤيتك، وفي ما يلي 5 طرق سهلة لتحسين بصرك بشكل طبيعي.

الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم يوميا .. ومصادرها الطبيعية

الفيتامينات والمعادن

تناول الكثير من الجزر والفلفل الأحمر والبروكلي والسبانخ والحمضيات وغيرها. كل هذه الأطعمة تحتوي على الكثير من فيتامينات A و C و E، بالإضافة إلى الزنك المعدني.

وتحتوي هذه الأطعمة على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في منع التنكس البقعي، أما الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، مثل السلمون وبذور الكتان، فموصى بها أيضا لتحسين صحة العين.

إنقاص الوزن الزائد

الحقيقة هي أن ممارسة الرياضة والحفاظ على وزن صحي يمكن أن يساعدا عينيك، وليس فقط محيط الخصر لديك.

داء السكري من النوع 2 – وهو أكثر شيوعا لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة – يمكن أن يتسبب في تلف الأوعية الدموية الدقيقة في العين.

وتسمى هذه الحالة باعتلال الشبكية السكري، إذ يؤدي السكر الزائد المنتشر في مجرى الدم إلى إصابة جدران الشرايين الرقيقة، وعندما يبدأ اعتلال الشبكية السكري، فإنه يتسبب في تسرب الدم والسوائل إلى الشرايين الصغيرة جدا في الشبكية، الجزء الخلفي الحساس للضوء من العين، ما يؤدى إلى إفساد الرؤية بشكل لا رجعة فيه.

ممارسة تمارين العين

راحة اليد تمرين سهل يساعد علي تخفيف إرهاق العين ويعزز البصر. قم بتدليك راحة اليد بلطف لتوليد الحرارة ثم ضعها على عينيك. كرر الأمر من 5-7 مرات.

ويعد تمرين دوران العين أحد التمارين السهلة، يمكنك القيام به في أي وقت. ابدأ بتدوير عينيك في اتجاه عقارب الساعة لبض دقائق، ثم خد قسطاً من الراحة، ولف العيون في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة. كرر العملية 5 مرات.

من المفيد إغلاق عينيك لبضع دقائق فقط، ويمكنك القيام بذلك مرة كل ساعة أو عدة مرات عندما يكون يوماً شاقًا في العمل، لكن مجرد إراحة عينيك لبضع دقائق لا يكفي، يتطلب جسمك نوما منتظما ومريحا.

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ارتداء النظارات الواقية

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مهما كان روتينك اليومي أو طبيعة عملك، من الضروري أن تحمي عينيك باستخدام النظارات المناسبة.

تعتبر النظارات الواقية القوية ضرورية إذا كان هناك خطر دخول مواد كيميائية أو أشياء حادة أو مواد مثل نشارة الخشب أو القطع المعدنية إلى عينك.

وإذا كنت تعيش في منطقة مليئة بالغبار، فتأكد من حماية عينيك من خلال ارتداء النظارات الواقية، كما يجب استخدم قطرات عين موصى بها من قبل الطبيب للحفاظ على رطوبة ونظافة العينين، وذلك بحسب “ارم نيوز”.