طرق للوقاية من هشاشة العظام

تحدث هشاشة العظام وفقا لتقرير موقع ” Thehealthsite” عندما يفقد جسمك الكثير من العظام أو لا ينتج ما يكفي منها. الشيخوخة وانقطاع الطمث والتاريخ العائلي لهشاشة العظام هي بعض عوامل الخطر التي لا يمكن السيطرة عليها لتطور المرض، ولكن هناك العديد من عوامل الخطر الأخرى التي يمكنك التحكم فيها.

فيما يلي 6 أشياء يمكنك القيام بها للوقاية من هشاشة العظام:

تناول ما يكفي من الكالسيوم وفيتامين د

يرتبط انخفاض استهلاك الكالسيوم بانخفاض كتلة العظام وزيادة مخاطر الكسور، يحتاج جسمك إلى فيتامين د لامتصاص الكالسيوم، لذلك ، تحتاج إلى تناول ما يكفي من المغذيات لمنع هشاشة العظام، أضف جبن الشيدر والحليب الخالي من الدسم والفاصوليا المطبوخة في نظامك الغذائي لتلبية احتياجاتك من الكالسيوم ، بينما يمكنك الحصول على فيتامين د من خلال أشعة الشمس ، والأطعمة بما في ذلك الفطر والسلمون أو المكملات الغذائية.

تناول المزيد من الفواكه والخضراوات

تعتبر بعض الفواكه والخضراوات مصادر جيدة للكالسيوم وفيتامين د الضروريين لصحة العظام، تناول المزيد من الخضراوات ذات الأوراق الخضراء بما في ذلك الكرنب والكرنب والبروكلي والفواكه الحمضية مثل الجريب فروت والتين والبرتقال لتعزيز تناول فيتامين د والكالسيوم. يعد تناول وجبة خفيفة من الخوخ المجفف أو البرقوق طريقة رائعة لزيادة استهلاك الكالسيوم وفيتامين د.

الحد من تناول الكافيين والصوديوم

يجب على الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام تجنب الكافيين والملح، حيث يقول بعض الباحثين إن الكافيين يرشح الكالسيوم من العظام ، مما يقلل من قوتها، ويقال أيضًا أن الكافيين يقلل من امتصاص الكالسيوم مما يؤدي بدوره إلى هشاشة العظام.

استهلاك الكثير من الملح يضر عظامك أيضًا، حيث وجد الباحثون أن النساء بعد انقطاع الطمث اللائي يستهلكن الكثير من الملح يفقدن معادن عظام أكثر من النساء الأخريات في نفس العمر. أظهرت الدراسات أيضًا أن الإفراط في تناول ملح الطعام يؤدي إلى فقدان الكالسيوم وإضعاف العظام بمرور الوقت.

حافظ على نشاطك ومارس الرياضة بانتظام

يمكن أن يؤدي عدم الحركة إلى خفض كثافة العظام، مما قد يزيد من فرص الإصابة بهشاشة العظام، توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين البدنية الهوائية متوسطة الكثافة أسبوعيًا لكبار السن للحفاظ على قوة عظامهم.

الإقلاع عن التدخين

يمكن أن يؤثر التدخين على قدرة الجسم على امتصاص الكالسيوم ، مما يؤدي إلى انخفاض كثافة العظام وضعف العظام، بالإضافة إلى ذلك ، وجدت الأبحاث أن النيكوتين يبطئ إنتاج الخلايا المكونة للعظام، وقد يتسبب التدخين في تعزيز تكسير هرمون الاستروجين – وهو مكون رئيسي لبناء هيكل عظمي سليم والحفاظ عليه. لذا ، الإقلاع عن التدخين لتقليل فقد العظام وتقليل خطر الإصابة بكسور العظام.

الكحول

أظهرت العديد من الدراسات أن استهلاك الكحول يؤثر على صحة العظام ويزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام. يُعتقد أن الكحول يمنع تكوين العظام. في إحدى الدراسات ، وجد الباحثون أن النساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 67 و 90 عامًا ممن شربن في المتوسط ​​ستة مشروبات كحولية نموذجية في اليوم كان لديهن فقدان أكبر للعظام مقارنة بالنساء اللائي شربن كمية قليلة من الكحول.