طرق يمكن من خلالها مكافحة الصداع النصفي الشتوي

فصل الشتاء كثيرًا ما يجلب معه مجموعة من الأمراض من الأنفلونزا إلى مشاكل الجهاز التنفسي إلى جفاف الجلد، والصداع الشتوى هو أحد المشاكل غير المتوقعة، التى عادة ما يكون لها تأثير على صحتنا طوال موسم البرد، وغالبًا ما يظهر دون سابق إنذار، ونستعرض فى هذا التقرير أسباب صداع الشتاء وكيف يمكننا التعامل معه، وفقا لما نشره موقع “doctor.ndtv”.

ما الذي يسبب الصداع النصفي الشتوي؟

قد تؤدى التغيرات فى الطقس لدى بعض الأشخاص إلى خلل فى المواد الكيميائية العصبية مثل السيروتونين، الذى يمكن أن يؤدى إلى الصداع النصفي بالإضافة إلى ذلك قد تؤدى الضغوطات المرتبطة بالطقس إلى تفاقم حالة الصداع النصفي الموجودة.

قد تشعر بالإرهاق والغضب إذا كنت تعتقد أن الطقس يسبب لك الصداع النصفي، ويمكنك اتخاذ تدابير لتقليل هذا التأثير من خلال معرفة التغيرات فى الطقس التى تؤدى إلى حدوث الصداع النصفي.

ووفقًا للبحث تزداد وتيرة الصداع خلال فصل الشتاء لأن درجات الحرارة المنخفضة وساعات سطوع الشمس القصيرة قد تغير الضغط الجوى، ما يتسبب فى تغيير نظام ضغط الدم ما يؤدي إلى الصداع أو الصداع النصفي، بالإضافة إلى ذلك يمكن لرياح الشتاء الباردة أن تضيق الأوعية الدموية والأعصاب داخل الدماغ، ما قد يؤدي أيضًا إلى الصداع.

إلى جانب هذه العوامل قد تكون بعض العوامل الأخرى مسؤولة أيضًا عن ذلك، قد تكون التغييرات فى دورة النوم أيضًا محفزًا، ويمكن أن تؤدي الرياح الجافة الباردة على سبيل المثال إلى تفاقم الصداع النصفي، الجفاف سبب آخر للصداع النصفي في الشتاء، نحن نستهلك مياه أقل دون وعي في الشتاء بسبب الطقس البارد، ما يؤدى إلى الجفاف.

بعض الطرق التى يمكنك من خلالها مكافحة الصداع النصفي الشتوي:

1. حافظ على الدفء

لا يرتدى العديد من الأفراد ملابس مناسبة للطقس، ويمكن أن يحدث الصداع النصفى فى الطقس البارد بسبب الإجهاد الذى تسببه البرودة الشديدة، لكن مجرد الشعور بالهواء البارد على الوجه والرأس يمكن أن يسبب الصداع، غطِ رأسك بغطاء ووشاح، للمساعدة فى الوقاية من الصداع النصفى، واحمِ وجهك ورأسك من العوامل الجوية.

2. احصل على نوم جيد

قد تتعطل أنماط نومك بشدة بسبب التغيير الزمني وضوء النهار فى الشتاء، ابذل قصارى جهدك لإنشاء روتين نوم منتظم، كمية كافية من النوم المريح تساعد فى الوقاية من الصداع وعلاجه.

3. لا تنس الدواء

توخ الحذر إذا كنت تستخدم الأدوية للتخفيف من آلام الصداع النصفي، يمكن أن يحدث صداع الارتداد عن طريق الإفراط في تناول الأدوية الموصوفة أو الأدوية التى لا تستلزم وصفة طبية.

4. تمارين رياضية

يمكن أن تساعد التمارين المنتظمة فى الواقع مرضى الصداع النصفي، وأفضل جزء هو أنك لست بحاجة إلى ممارسة الكثير لجنى الفوائد، قد يكون للتغيير البسيط مثل القيام بنزهة عدة مرات في الأسبوع تأثير كبير.

5. التعرض للشمس

وفقا لدراسة فإن العديد من المرضى الذين يعانون من الصداع النصفي المتكرر يعانون من نقص فيتامين د. إذا لم يكن الجو شديد البرودة، يمكنك قضاء بعض الوقت في الخارج، الطقس الشتوي مثالي للحمامات الشمسية، يمكنك أيضًا تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، مثل الأسماك والبيض، ويمكنك أيضًا اتباع الطريقة التكميلية نظرًا لأنها متاحة بسهولة.

6. اشرب الكثير من الماء

قد تصاب بالجفاف بسرعة أكبر من المعتاد بسبب هواء الشتاء الجاف وأنظمة التدفئة الداخلية، ما قد يؤدى إلى الصداع النصفى الناتج عن البرد، ويمكن إيقاف الصداع النصفي أو منعه بالماء، خلال فصل الشتاء تأكد من استهلاك كمية كافية من الماء أو مشروبات الترطيب، إذا كنت قد أفرطت فى تناول الطعام الغني بالصوديوم وكنت تعاني من التأثيرات، فيمكن أن يساعد الماء أيضًا في تصفية نظامك.