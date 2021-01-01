برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

طريقة المشي مؤشر للصحة العقلية

منذ 33 دقيقة
المشي

المشي

A A A
طباعة المقال

كشفت دراسة جديدة أجراها فريق من الباحثين في جامعة ويسترن بمدينة لندن الكندية، أن الانخفاض في الأداء المعرفي وسرعة المشي لدى البالغين الأكبر سنا يرتبط بالإصابة بالخرف، وقد يؤشر إلى احتمالية إصابتهم بثلاثة أضعاف.

وحددت الدراسة السمات الرئيسية للذين يعانون من انخفاض الأداء المعرفي وسرعة المشي، وكيفية تعديلها، وأثر العلاج على إبطائها.

وقال الباحثون إن هذه السمات تشمل مشاكل الأوعية الدموية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول، وكلاهما قابل للعلاج ويمكن معالجتهما بمساعدة طبيب.

وقال ريتشارد كاميشيولي، أستاذ الطب وعضو في معهد الأعصاب والصحة العقلية: “رسالتي هي أن تزور الطبيب ولا تقبل التدهور المعرفي الذي يصاحبه تباطؤ في المشي كأنه شيء طبيعي”.

وأضاف “هناك أشياء يجب القيام بها، سواء كانت تمارين رياضية أو معالجة عوامل مثل ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول”.

وتابع: “أعتقد أن هناك قدرا كبيرا من الاهتمام الذي يتم توجيهه لتحديد الأشخاص المعرضين للخطر، والتدخل الطبي حتى يتمكن الناس من الاعتناء بصحتهم بشكل أفضل” وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

    المزيد من الصحة

    ينبغي تسوية اللحوم في الفرن كبديل لعملية القلي
    بهذه التعديلات البسيطة يمكنك تحويل أي وجبة غير صحية لوجبة مفيدة
    لقاح موديرنا ضد كورونا
    ظاهرة مقلقة جديدة… رصد أعراض جانبية حادة للقاح “موديرنا”
    علاج التهاب الجيوب الأنفية والشعب الهوائية في المنزل
    علاج التهاب الجيوب الأنفية والشعب الهوائية في المنزل

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    صوفيا إيلار
    بالفيديو: النيران تشتعل في شعر فنانة مشهورة
    نجوى كرم
    نجوى كرم تحطم الأرقام القياسية بـ”معذور قلبي”
    أغرب الحالات الطبية في 2020
    بعيداً عن كورونا.. أغرب الحالات الطبية التي تم اكتشافها في 2020