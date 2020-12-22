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طريقة سهلة للتحقق من صحة القلب

منذ 9 ساعات
طريقة بسيطة للتحقق من صحة القلب

طريقة بسيطة للتحقق من صحة القلب

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كشف علماء المستشفى الجامعي في مدينة لاكورونيا الإسبانية، طريقة سهلة وبسيطة يمكن للشخص استخدامها للتأكد من حالة قلبه الصحية.

وذكر موقع Healthline، بأنه من أجل ذلك يجب قياس الوقت اللازم للصعود إلى الطابق الرابع باستخدام الدرج.

ويقول الدكتور خيسوس بيتيرو، “إذا كان الشخص يحتاج إلى أكثر من دقيقة ونصف للصعود إلى الطابق الرابع، فإن حالته الصحية ليست جيدة”.

وأضاف، وإذا كان الشخص يحتاج إلى حوالي دقيقة واحدة للصعود إلى الطابق الرابع، وبعدها لا يشعر بالتعب أو ضيق في التنفس، فإن حالته الصحية جيدة ولا تدعو للقلق. بحسب بيتيرو.

ويشير الأطباء، إلى أن هذه الطريقة لا تستبعد ضرورة إجراء الفحوص السنوية الدورية، ولكنها قد تكشف في الوقت المناسب وجود مشكلة في القلب والأوعية الدموية، وذلك بحسب “نوفوستي”.

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