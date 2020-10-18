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طنين الأذن … عارض جديد يشير لإصابتك بكورونا

منذ 25 دقيقة
آخر تحديث: 18 - أكتوبر - 2020 9:44 مساءً
من المرجح أن يكون الطنين ناتجاً عن الإصابة بفيروس كورونا

من المرجح أن يكون الطنين ناتجاً عن الإصابة بفيروس كورونا

الإمارت 24
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لا تزال أعراض كورونا تتوالى رغم مرور عدة أشهر على بدء الوباء عالميا، فإلى جانب فقدان حاسة التذوق والشم والحرارة المرتفعة والسعال الشديد وآلام الحلق وأوجاع فالجسم، يضاف إليها اليوم طنين الأذن أو الشعور بأعراض غريبة في السمع.

حيث أبلغ بعض مرضى كورونا عند إصابتهم بأعراض غريبة في حاسة السمع، أهمها فقدان سمع مؤقت أو وجود طنين في الأذنين. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع تعرض رجل بريطاني مصاب بعدوى كورونا، لفقدان السمع المؤقت، بالإضافة إلى طنين في أذنه اليسرى.

وقال علماء من جامعة كوليدج بلندن، والمستشفى الملكي الوطني للحلق والأنف والأذن، إن هنالك علاقة بين أعراض السمع وفيروس كورونا، لم يتم تسليط الضوء عليها بشكل كبير حتى الآن.

وكتب العلماء في تقاريرهم: “ فقدان السمع وطنين الأذن من الأعراض التي شوهدت لدى المرضى الذين يعانون من فيروس كورونا وفيروس الأنفلونزا. ونظرًا لانتشار الفيروس على نطاق واسع بين السكان وحدوث حالات لفقدان السمع، فمن المهم إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الأمر”

وأكد العلماء على أن طنين الأذن، لا يعني بالضرورة الإصابة بفيروس كورونا، وقد يكون بسبب مرض السكري أو القلق أو تناول بعض أنواع الأدوية، ويمكن معالجته بسلسلة من العلاجات المتاحة لهذه الحالات.

وبحسب العلماء، فمن المرجح أن يكون الطنين ناتجاً عن الإصابة بفيروس كورونا، إذا كان مصحوباً بأعراض العدوى الأخرى، وفق ما أوردت صحيفة إكسبرس البريطانية.

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