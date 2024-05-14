عادات صباحية تساعدك في خفض الكوليسترول فى الدم خلال شهر

لتبدأ يومك بطاقة ونشاط، يجب عليك القيام ببعض السلوكيات الصحية لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، كما أن البدء بسلوكيات صحية يمكن أن يمهد الطريق لتحسين الصحة، فالقيام بعض الإجراءات الصباحية فى روتينك اليومي سيساعدك، وفقًا لتقرير موقع “Onlymyhealth”.

فيما يلى.. 8 ممارسات صباحية مثبتة علميًا يمكن أن تساعد فى خفض مستويات الكوليسترول فى الدم خلال شهر:

ابدأ بوجبة إفطار صحية

ابدأ يومك بوجبة إفطار مغذية يمكن أن تساعدك فى خفض مستويات الكوليسترول فى الدم، على أن تتضمن الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، التى تساعد على خفض مستويات الكولسترول الضار.

تناول كوب من عصير البرتقال



تناول كوب من عصير البرتقال الطازج فى الصباح يمكن أن يساعد أيضًا فى خفض مستويات الكوليسترول، لأن البرتقال غنى بالفلافونويدات، والتى ثبت أنها تقلل مستويات الكوليسترول الضار.

استمتع بكوب من الشاى الأخضر



الشاى الأخضر غنى بمضادات الأكسدة التى تسمى الكاتيكين، والتى ثبت أنها تخفض مستويات الكوليسترول الضار.

أضف بذور الكتان إلى وجبة الإفطار

بذور الكتان غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف، وكلاهما يمكن أن يساعد فى خفض مستويات الكوليسترول فى الدم.

خذ وقتًا للتأمل



يمكن أن يساعد التأمل الصباحى فى تقليل مستويات التوتر، والتى بدورها يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول الضار.

تناول حفنة من اللوز

اللوز غنى بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتى يمكن أن تساعد فى رفع مستويات الكوليسترول الجيد وخفض مستويات الكوليسترول الضار.

استخدم زيت الزيتون

يمكن أن يساعد استخدام زيت الزيتون بدلاً من الزبدة أو الزيت النباتى خاصة فى وجبة الإفطار على تحسين مستويات الكوليسترول، خاصة أن زيت الزيتون غنى بالدهون الأحادية غير المشبعة، والتى يمكن أن تساعد فى رفع مستويات الكوليسترول الجيد.

تناول حفنة من الجوز

إن إضافة الجوز إلى روتينك الصباحى يمكن أن يساعد أيضًا فى خفض مستويات الكوليسترول الضار خاصة أنه غنى بأحماض أوميجا 3 الدهنية.