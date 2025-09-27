الإمساك من المشاكل الصحية المزعجة ويشمل أيضًا آلامًا في المعدة، ويتميز الإمساك بحركات أمعاء نادرة أو صعبة الإخراج، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالانتفاخ والشعور بعدم اكتمال إفراغ الأمعاء، لذا، يمكن لبعض التعديلات البسيطة أن تساعدك على التخفيف من حدته، في هذا التقرير نتعرف على بعض العادات الصباحية التي لا تعمل فقط على تقليل الإمساك وتخفيف الانتفاخ، بل تساعدك أيضًا على تحسين عملية الهضم يوميًا، بحسب موقع “تايمز ناو”.

5 عادات صباحية تساعد على تخفيف الإمساك والانتفاخ

حرك جسدك

بعد استيقاظك مباشرة، احرص على الحركة، ليس بالذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية، بل بممارسة بعض تمارين التمدد، أو بعض تمارين اليوجا، أو حتى المشي من غرفة إلى أخرى.

جميع هذه الأنشطة تحفز انقباضات الأمعاء – المعروفة باسم التمعج – وهي انقباض واسترخاء لا إرادي يشبه الموجة للعضلات الملساء في أنبوب مجوف، وخاصة الجهاز الهضمي.

يعتقد الخبراء أن من المهم بلع الطعام عبر المريء إلى المعدة، ومعالجته عبر الأمعاء، ونقله إلى الكلى، حيث يحول إلى بول ثم إلى المثانة، تحرك هذه الانقباضات حركات منسقة للعضلات الدائرية والطولية، وينظمها الجهاز العصبي.

اشرب الماء قبل القهوة

قبل أن ترتشف قهوتك للحصول على الطاقة، اشرب كوبًا من الماء يعتقد الخبراء أن جسمك قد يصاب بالجفاف خلال الليل، ولذلك، فإن كوبًا من الماء يساعد على تليين البراز، وتنشيط حركة الأمعاء، وتقليل الشعور بالإمساك أو الانسداد.

تناول وجبة إفطار غنية بالألياف

مع أنه لا بأس بتخطي وجبة الإفطار، إلا أنه من المهم لمن يعانون من الإمساك تناول وجبتهم الأولى فوجبة إفطار متوازنة غنية بالألياف لا تعزز حجم البراز فحسب، بل تبقيك أيضًا تشعر بالشبع لفترة أطول، مما يمنع احتباس الماء والانتفاخ.

يمكنك تناول الحبوب الكاملة مثل الشوفان والعصائر إلى جانب الفواكه والخضراوات الموسمية لتسريع عملية الهضم وتقليل الانتفاخ.

تجنب التوتر

يعد التوتر مسببًا رئيسيًا للإمساك والانتفاخ، لذا يعد التخلص منه مبكرًا من أفضل الطرق للشعور بالراحة للتخلص منه، يمكنك عمل تمارين اليوجا البسيطة خلال أول 10-15 دقيقة من الاستيقاظ، وتنفس بعمق، ودون يومياتك، وتجنب تصفح هاتفك مباشرة بعد الاستيقاظ.

لا تتسرع في الذهاب إلى الحمام

يقول الأطباء إن القولون يكون نشطًا للغاية في الصباح، لذا احرص على الجلوس على المرحاض دون إجهاد لمدة 10 دقائق فقط في الصباح.

متى يجب عليك الحصول على المساعدة الطبية؟

وفقًا للخبراء، إذا استمر الإمساك لديك لأكثر من أسبوع أو عشرة أيام كحد أقصى ولم يستجب لأي علاج منزلي، فقد يتمكن الطبيب من استبعاد الأسباب الخطيرة وإيجاد علاج فعال قد تحتاج أيضًا إلى رعاية طبية إذا كان الإمساك مصحوبًا بما يلي:

دوخة

التعب والإرهاق