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عارض جديد ..أول علامات الإصابة بفيروس كورونا

منذ 37 دقيقة
آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2020 1:33 مساءً
كورونا

أعراض كورونا تختلف من شخص لاخر

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لا زالت الدراسات متواصلة حول فيروس كورونا، الأمر الذي ساعد العلماء والباحثين على اكتشاف مزيدا من الأعراض التي يسببها الفيروس .

أظهرت دراسة حديثة، أن هناك أحد الأعراض المخيفة الفريدة التي يمكن أن تكون أولى علامات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وراجع الباحثون بجامعة أوبيرتا دي كاتالونيا في برشلونة بإسبانيا مجموعة واسعة من الدراسات والتقارير حول “كوفيد-19″، وتأثيراته على المرضى والأعضاء الرئيسية في الجسم.

واكتشف الباحثون أنه بينما ركزت غالبية الأبحاث على كيفية تأثير الفيروس على الرئتين والقلب والكليتين، فإن الأدلة الجديدة تظهر أن فيروس كورونا يسبب أيضا حالات عصبية مثل “ضباب الدماغ” والهذيان، حتى في مراحله الأولى عندما يكون مصحوبا بحمى شديدة.

وقال خافيير كوريا الباحث في الدراسة المنشورة في مجلة “علم المناعة السريرية والعلاج المناعي”: “إن الهذيان هو حالة من الارتباك يشعر فيها الشخص بانفصال عن الواقع وكأنه يحلم”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى أن نكون في حالة تأهب خاصة في حالة وبائية مثل هذه، لأن الفرد الذي تظهر عليه علامات معينة من الارتباك قد يكون مؤشرا على الإصابة بالفيروس التاجي”.

كما تلقي الدراسة الجديدة الضوء على الأسباب المؤدية إلى قدرة فيروس كورونا على إحداث مثل هذا التأثير العصبي القوي، وتشير الفرضيات الرئيسية التي تشرح كيف يؤثر كورونا على الدماغ إلى 3 أسباب محتملة، هي: نقص الأكسجة أو نقص الأكسجين العصبي، والتهاب أنسجة المخ بسبب عاصفة السيتوكين، وحقيقة أن الفيروس لديه القدرة على عبور الحاجز الدموي الدماغي لكي يغزو الدماغ بشكل مباشر.

ومن أبرز أعراض كورونا الشهيرة، فقدان حاستي الشم والتذوق، والصداع، وارتفاع درجة حرارة الجسم.

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