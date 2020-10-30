عالم فيروسات يؤكد: “المنك” يمكن أن يكون ناقلاً لفيروس كورونا

اعلن رئيس مختبر التكنولوجيا الحيوية وعلم الأحياء الدقيقة وعلم الفيروسات في جامعة نوفوسيبيرسك، وعضو الأكاديمية الروسية للعلوم، سيرغي نيتيسوف، إن القطط أو المنك الأليفة أو البرية يمكن أن تكون حاملة وسيطة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح نيتيسوف: يتم البحث في الوقت الحالي بشأن مشاركة المنك والقطط الأليفة أو البرية في نقل الفيروس. وذلك لاستخدام شعر المنك في الإنتاج على نطاق واسع في الصين.

وأضاف الخبير، إن حيوان البنغول قد يكون وسيطًا محتملاً آخر لنقل الفيروس. ومن الصعب شرح كيف لامس البنغول الخفافيش، لكن كان من الممكن أن يحدث ذلك في الأسواق.

وأعلنت السلطات الدنماركية، سابقا، أن الأطباء البيطريين والمزارعين الدنماركيين بدؤوا في التخلص مما لا يقل عن 2.5 مليون من حيوانات المنك شمالي البلاد.

وقررت السلطات الصحية الإسبانية في تموز إعدام ما يقرب من 100 ألف رأس من حيوان المينك يتم تربيتها في مزرعة في شمال غربي البلاد، بعد أن تأكدت إصابة أغلبها بفيروس كورونا.

وقد أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 18283 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 5268 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 1599976 إصابة.

كما تجاوز العدد العالمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة 45 مليونًا، وفقًا للبيانات التي قدمتها جامعة جونز هوبكنز.