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عدم تنظيف المقلاة الهوائية قد يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة

منذ ساعتين
المقلاة الهوائية

المقلاة الهوائية

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تعتبر المقالي الهوائية “الصحية” من المنتجات شائعة الاستخدام حول العالم، ووفقا لخبراء الصحة فإن إهمال تنظيفها بعد الاستخدام قد يؤدي إلى التسمم الغذائي.

وقالت كانديس زونا ميندولا، المختصة في سلامة الأغذية، إن طهي الطعام في مقلاة هوائية متسخة، دون تنظيفها “بين الاستخدامات”، يرتبط بارتفاع خطر التعرّض لتلوث الغذاء.

وعلى سبيل المثال، إذا قمت بطهي قطعة دجاج ملوثة بالسالمونيلا، ولم تنظف المقلاة الهوائية قبل طهي طعام آخر، فمن الممكن أن تصيب السالمونيلا عنصرا غذائيا آخر. ووفقا لإدارة الزراعة الأمريكية، يمكن أن تظل معظم السالمونيلا معدية لمدة 32 ساعة على سطح جاف.

وفي الوقت نفسه، تقول جانيلين هاتشينغز، المتخصصة المعتمدة في سلامة الأغذية وعالمة الأغذية في StateFoodSafety، إذا لم تقم بتنظيف مقلاة الهواء بانتظام “فستتراكم جزيئات الطعام القديمة والجراثيم وتلوث الطعام الذي تضعه فيها”.

وأضافت: “ينبغي تنظيف المقلاة الهوائية بعد كل وجبة يتم طهيها فيها”.

وأوضحت كانديس: “كل ما عليك فعله هو استخدام الماء الساخن مع قليل من سائل غسل الأطباق. ثلاث دقائق من وقتك ستحافظ على المقلاة آمنة”.

ونصحت بعدم استخدام الأدوات عند تنظيف المقلاة الهوائية، لأنها يمكن أن تزيل الطلاء غير اللاصق. كما لا ينبغي استخدام المطهر أيضا، لأنه عادة ما يكون غير آمن على الأسطح الملامسة للأغذية.

يذكر أن المقالي الهوائية حققت شهرة كبيرة كونها تستخدم الهواء الساخن بدلا من الزيت الساخن لطهي الأطعمة، ما يوفر بديلا سريعا وصحيا للمقالي العادية.

    المصدر :
  • وكالات

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