عدوى طفيلية أصابت مئات الأميركيين بسبب “سَلطة مغلفة”

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شعر المئات من الأميركيين بعوارض غريبة بعد تناولهم “سلطة مغلفة” من شركة “فريش اكسبريس”، التي جرى سحبها من الأسواق نهائيا والتحذير من تناولها.

وحسب ما ذكرت وكالة “يونايتد برس إنترناشيونال” الإخبارية، فإن السلاطة تضم مزيجا من الخس والجزر والملفوف الأحمر، وجرى بيعها في عدد من متاجر البقالة الرئيسية، بما في ذلك “والمارت” و”ألدي”.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء أن السلطة مرتبطة بإصابة مئات الأشخاص بعدوى “السيكلوسبورا” الطفيلية، مضيفة “بدأ الإبلاغ عن الحالات ما بين 11 مايو و5 يوليو”، وأضافت أن 641 شخصا في 11 ولاية أصيبوا بالعدوى.

ويقول الخبراء إن عدوى سيكلوسبورا (داء حلقيات الأبواغ) تسبب إسهالا مائيا، يكون شديدا في بعض الأحيان.

وتم نقل 37 من هؤلاء المرضى إلى المستشفيات، في كل من جورجيا وإلينوي وأيوا وكانساس ومينيسوتا وميسوري ونبراسكا.

وسحبت كل متاجر البقالة هذه السلاطة، التي جرى تصنيعها بواسطة “فريش إكسبريس”، وحذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية المستهلكين بعدم تناولها إذا كان لديهم أي منها في المنزل.

ويلجأ الكثير من الناس إلى الأكياس الجاهزة من السلطة توقعا منهم أن الأغذية التي يتناولونها سليمة وصالحة للاستهلاك.

لكن في تقرير نشره الموقع الألماني “هايل براكسيس” الذي يعتني بشؤون الصحة، وتوصل باحثون إلى أن أوراق الخضروات المقطعة في هذه الأكياس تزيد من خطر الإصابة بالتسمم الغذائي،وتزيد من نمو بكتيريا السالمونيلا بنحو 2400 ضعف، وهو ما قد يتسبب في أمراض كثيرة.

ومن جهة أخرى أكدت دراسة علمية جديدة عن مخاطر السلطة المعلبة والتي قد تؤدي إلى أضرار كبيرة على الصحة.

وذكر الباحثون من جامعة ليستر البريطانية في دراسة نُشرت نتائجها في الدورية الصحية “علم الأحياء الدقيقة والبيئية”، أن أوراق الخضروات المقطعة في السلطة تترك سوائل تساعد على نمو بكتيريا السالمونيلا.

وبينت الدراسة أن السكريات والبروتين والمعادن تتسلل من الأوراق المقطوعة إلى الماء في الكيس. لهذا ينصح الباحثون بتجنب استهلاك السلطات المعلبة، كما أن غسلها قبل استهلاكها لا يفيد شيئا، لأن السالمونيلا تلتصق بالسلطة بشكل دقيق، بحسب