علامات تنذرك بالحاجة لمزيد من فيتامين “بي 12”

كشفت صحيفة “إكسبرس” في تقرير لها، أنه قد يكون من الصعب اكتشاف أعراض نقص فيتامين “بي12” في الجسم، حيث يمكن أن تستغرق سنوات لتتطور بشكل كامل.

ولكن قد تكون أيضاً عرضة لخطر نقص فيتامين “بي12″، ويجب أن تفكر في إضافة مزيد من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين إلى نظامك الغذائي إذا كانت لديك علامات تحذيرية عدة، بحسب تقرير ل.

ويعدّ فيتامين “بي12” عنصراً حاسماً للتشغيل الصحي للجسم، حيث إنه ضروري لصنع خلايا الدم الحمراء.

ويعد الاعتلال العصبي من أكثر علامات نقص الفيتامين بالجسم شيوعاً، وهو يؤثر على الجهاز العصبي، ويمكن أن يؤدي إلى إحساس بوخز غريب أو ألم حارق على الجلد. كما يمكن أن يسبب أيضاً ضعف التوازن، وحتى صعوبات في المشي.

ومع تقدم الحالة، قد يؤدي نقص «بي12» إلى بعض العلامات التي يمكن الخلط بينها وبين الخرف، بما في ذلك فقدان الذاكرة.

وقالت اختصاصية الهرمونات الدكتورة صوفي شوتر: «إذا كان شخص ما يعاني من نقص (بي12) بسيط، فتجب معالجته، لأنه من المؤكد أنه سيزداد سوءاً مع مرور الوقت».

وأضافت: «أعراض نقص (بي12) غالباً ما تستغرق سنوات عدة لتتطور، وقد تكون خبيثة في البداية؛ لأن جسمنا يمكنه تخزين كثير من الفيتامين ويحتاج فقط إلى كمية صغيرة في اليوم، أي يمكننا أن نحافظ على مخزون جيد من (بي12) لسنوات عدة».

وتابعت شوتر: «يمكن أن تشمل أعراض نقص فيتامين (بي12) التعب وضيق التنفس بسبب فقر الدم والاعتلال العصبي وضعف الإدراك». وأضافت شوتر أن فيتامين «بي12» يعدّ أساسياً للجسم، ويجب على الجميع محاولة تناول نحو 2.4 ميكروغرام من الفيتامين كل يوم.

ويتكون نظامنا الغذائي المعتاد من 5 ميكروغرامات على الأقل من فيتامين “بي12” كل يوم، لذلك يجب أن يتمكن معظم الناس من الحصول على ما يكفي من الفيتامين دون تناول المكملات الغذائية.

ويوجد «بي12» بشكل شائع في الأسماك واللحوم ومنتجات الألبان. والأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً هم الأكثر عرضة لخطر نقص الفيتامين.

كما تشمل العلامات التحذيرية الأخرى الأكثر شيوعاً لنقص فيتامين “بي12” اليرقان والشعور بالدوار.

ويجب عليك التحدث إلى الطبيب إذا كنت قلقاً بشأن أعراض نقص الفيتامين. وإذا تركت دون علاج، فيمكن أن تؤدي الحالة إلى فقر الدم الشديد، مما يزيد لاحقاً من خطر الإصابة بفشل القلب وفقاً للتقرير.

وقد يؤدي فقر الدم أيضاً إلى الإصابة بسرطان المعدة، فضلاً عن العقم.