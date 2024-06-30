علامات نفسية تؤكد إصابتك بالإرهاق.. تعرف عليها

الإرهاق والإجهاد العقلي يمكن أن يصل إليه البعض بسهولة نتيجة الكثير من الضغوط والمشكلات التي يتعرض لها البعض فضلاً عن إجهاد العمل والبيئة، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض.

وأشار التقرير إلى أن هناك علامات نفسية إذا وضحت عليك لا تتجاهلها لأنها قد تؤكد إصابتك بالإجهاد العقلي والإرهاق الشديد العقلي، وليس الجسدي فقط هذا الإرهاق يعد أخطر من الإجهاد الجسدي، لأنه يؤثر على إدراكك وفهمك بل ووعيك ويؤثر على مسار حياتك ويومك.

قد يؤثر الإجهاد العقلي والإرهاق النفسي على قدرتك على التفكير وقدرتك على العمل ما يجعلك دائمًا غير فعال

تظهر عليك مجموعة من العلامات منها:

آلام حادة بالجسم والظهر ومشكلات حادة في المعدة، كذلك آلام في العضلات غير مبررة ولا سبب مرضي لها، كذلك صداع دائم وعدم قدرة على الرؤية أو التفكير بشكل سليم

قلق حاد غير مبرر تجاه أبسط الأشياء وأسهلها حتى الأشياء اليومية

الإجهاد والارهاق العقلي يحفز جهازك العصبي ما يجعلك أكثر توترا وقلقا واكتئابا

الشعور باليأس الشعور بالاكتئاب وأيضا الشعور بالخدر الجسدي مما قد يعيقك عن أداء عملك ولا تعلم السبب

لا يمكنك النوم أبدًا تشعر بالأرق الشديد مهما كانت درجة إجهادك الجسدي

التعب والارهاق العقلي يجعلك شاردًا على الدوام تفكر في لا شيء لا تستطيع أن تركز أو تكون متفاعلا مع البيئة المحيطة لك

الشخص المستنزف عقليًا يصبح غير صبور غير قادر على التفكير وغير قادر على تحمل المهام، مستنفذ الفكر ولا يمكنه القيام بمهام ولو بسيطة

نوبات الغضب العارمة ونوبات الهدوء الشديده أيضًا.

التوتر الحاد لا يمكنك رعاية أطفال أو مسنين لا يمكنك تحمل الضغط تحت أي ظرف.

ممارستك لروتينك اليومي أصبحت صعبة وممارستك لرياضتك المفضلة أصبحت مجهدًا لا تستطيع القيام بها

كلها علامات تشير إلى أنك تحتاج إلى الذهاب إلى طبيب مختص يساعدك على التخلص من هذا الإرهاق العقلي مع التوقف والبعد عن كل عوامل الضغط لفترة