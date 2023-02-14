علامات يجب مراقبتها.. كل ما تريد معرفته عن أسباب السكتة القلبية

السكتة القلبية تحدث عندما يتوقف القلب عن ضخ الدم فجأة، بسبب مجموعة من مشاكل القلب، إلا أنها ناتجة بشكل أساسي عن اختلال وظيفي كهربائي، حسب ما يورد تقرير لمجلة فوربس، ونحو 50 في المئة من الأشخاص الذين عانوا من سكتة قلبية لم يكن لديهم دراية بمشكلة قلبية أو عامل خطر، وفقا للمعهد القومي للقلب والرئة والدم.

والسكتة القلبية هي الفقدان المفاجئ وغير المتوقع لوظيفة القلب، حيث يتوقف القلب عن النبض بشكل مفاجئ. وعندما يحصل ذلك، لا يتدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية مثل الدماغ، الأمر الذي يعرض حياة الإنسان للخطر رغم التدخل الطبي الفوري.

وفي حين تحدث السكتة القلبية غالبا من دون سابق إنذار، فإن وجود علامات وأعراض وحالات أخرى يمكن أن يشير إلى احتمالية حدوثها حسب فوربس.

ويلفت موقع مايو كلينيك، إلى أنه يمكن أن يؤدي توقُّف القلب المفاجئ إلى الوفاة، إذا لم يُعالَج على الفور. ومن الممكن إنقاذ المريض إذا قُدِّمت له الرعاية الطبية السريعة والمناسبة. ويُمكِن أن يُحسن الإنعاش القلبي الرئوي، باستخدام مُزيل الرجفان أو حتى الضغط على الصدر، فرص البقاء على قيد الحياة حتى وصول اختصاصيي الطوارئ.

الفرق بين السكتة القلبية والنوبة القلبية

يشير تقرير المجلة إلى أنه في حين أنه النوبة القلبية من الممكن أن تتسبب بسكتة قلبية، إلا أن الحالتين مختلفتين. والنوبة القلبية، والمعروفة طبيا باحتشاء عضلة القلب، هي مشكلة في الدورة الدموية ناتجة عن فقدان تدفق الدم إلى القلب. وعادة ما يحدث هذا الفقد في إمداد الدم بسبب انسداد الشرايين.

وفي الوقت عينه، تحدث السكتة القلبية عندما يتوقف القلب عن النبض تماما بسبب مشاكل كهربائية في القلب.

ويؤكد الطبي إيهاب جرجس لفوربس أن “السكتة القلبية هي مشكلة كهربائية بالقلب”.

أسباب السكتة القلبية

تحدث معظم حالات السكتة القلبية بسبب عدم انتظام ضربات القلب التي تسمى عدم انتظام ضربات القلب، حسب فوربس.

ويمكن أن تشمل الأسباب الأخرى:

أنسجة القلب المتندبة أو الإقفارية. ويمكن أن تسبب النوبة القلبية نقص التروية، ونقص تدفق الدم إلى القلب، ويمكن أن تؤدي النوبة القلبية إلى ندب أنسجة القلب أو تؤدي إلى تضخم القلب.

تضخم عضلة القلب (اعتلال عضلة القلب). ارتفاع ضغط الدم وأمراض صمام القلب هما حالتان قد تتلفان عضلة القلب وتتسبب في زيادة سمكها، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة القلبية.

تشوهات كهربائية: تعتبر حالات مثل متلازمة وولف باركنسون وايت ومتلازمة بروغادا من أسباب السكتة القلبية لدى الأطفال والشباب.

تشوهات الأوعية الدموية: عند وجود هذه التشوهات، قد يؤدي إفراز الأدرينالين أثناء نوبات النشاط البدني الشديدة إلى السكتة القلبية.

في ظل ظروف معينة، يمكن أن تسبب الأدوية بعدم انتظام ضربات القلب، بما في ذلك أدوية القلب.

ترتبط السكتة القلبية أيضا بتعاطي المخدرات.

ويرتبط حدوث السكتة القلبية أيضا بالعوامل التالية:

أمراض القلب الأخرى. يزيد مرض الشريان التاجي وعدم انتظام ضربات القلب والتهاب القلب وفشل القلب من خطر إصابة الشخص بالسكتة القلبية.

عامل العمر، فالسكتة القلبية نادرة لدى الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما. وتزداد المخاطر مع تقدم العمر.

الجنس، فيعاني الرجال من توقف القلب بمعدلات أعلى من النساء.

السلالة والعرق. الأفراد السود، وخاصة النساء السود، أكثر عرضة للإصابة بالسكتة القلبية من الأفراد البيض والآسيويين واللاتينيين، حسب فوربس.

الاستعداد الوراثي. قد تكون بعض الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى السكتة القلبية متوارثة في العائلات.

السكتة القلبية لدى الشباب

يوضح الدكتور جرجس أن “أحد الأسباب الأكثر شيوعا للسكتة القلبية المفاجئة لدى الشباب، هو اعتلال عضلة القلب الضخامي، وهو سماكة البطين الأيسر”. ويتابع أن “السبب الآخر هو خلل التنسج البطين الأيمن الناتج عن عدم انتظام ضربات القلب”.

وفي بعض الأحيان، يفحص الرياضيين الشباب لتحديد ما إذا كانوا مصابين بهذه الأمراض القلبية وغيرها، وفق ما يوضح جرجس.

إشارات الإصابة

تحدث السكتة القلبية لدى العديد من الأشخاص من دون علامات تحذيرية. ومع ذلك، ربما يعاني البعض من ألم في الصدر، وضيق في التنفس، وغثيان أو قيء لمدة ساعة قبل الإصابة بالسكتة القلبية. وفقدان الوعي هو العلامة الأكثر شيوعا على إصابة الشخص بالسكتة القلبية المفاجئة، حسب تقرير فوربس.

متى يجب زيارة الطبيب؟

حسب مايو كلينيك، إذا كان لدى أي من المؤشرات أو الأعراض التالية، فيجب حصوله على العناية الطبية بسرعة:

الشعور بألم أو انزعاج في منطقة الصدر

خفقان القلب

سرعة نبضات القلب أو عدم انتظامها

أزيز في الصدر مجهول السبب

ضيق النفَس

فقدان الوعي أو الاقتراب من فقدان الوعي

الدوار أو الدوخة

التصرف في حال الطوارئ

يعدد مايو كلينيك الإجراءات وفق الشكل الآتي:

الاتصال برقم الطوارئ وطلب المساعدة الطبية الطارئة.

قم بإجراء الإنعاش القلبي الرئوي. وتحقَّق بسرعة من تنفس الشخص المصاب. إذا لم يكن الشخص يتنفس بشكل طبيعي، فابدأ الإنعاش القلبي الرئوي.

اضغط بقوة وبسرعة على صدر الشخص المصاب؛ بمعدل يتراوح بين 100 و120 ضغطة في الدقيقة.

إذا كنت مدربا على عمل الإنعاش القلبي الرئوي، فتحقق من مجرى تنفس الشخص المصاب وزوده بأنفاس الإنقاذ بعد كل 30 ضغطة.

وإذا لم تكن مدربا، فاستمر في إجراء الضغطات على الصدر فحسب. اسمح للصدر بأن يرتفع بشكل كامل بين كل ضغطة والأخرى.

استمر في القيام بذلك حتى يتوافر لديك جهاز مُزيل رجفان محمول أو وصول طاقم الطوارئ.