علامة تدل على الإصابة بسرطان الجلد عند صعود الدرج

يشير السرطان إلى أي مرض ضمن عدد كبير من الأمراض التي تتميز بتطور خلايا شاذة تنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها ولديها القدرة على التسلل وتدمير أنسجة الجسم الطبيعية. وتكون للسرطان في كثير من الأحيان القدرة على الانتشار في جميع أنحاء الجسم.

السرطان هو السبب الرئيس الثاني للوفاة في العالم. لكن معدلات البقاء على قيد الحياة تتحسن لأنواع كثيرة من السرطان بفضل التحسينات التي تشهدها طرق الكشف عن السرطان وعلاجه والوقاية منه.

وعندما يتعلق الأمر بسرطان الجلد فهناك علامات واضحة تدل عليه مثل الشامات التي تغير شكلها أو لونها.

إلا أن هناك علامات أخرى على سرطان الجلد يجب ألا تتجاهلها أبدا، وأحد هذه العلامات هو ضيق التنفس والذي يمكن أن يحدث إذا انتشر الورم الميلانيني إلى الرئتين مما قد يتسبب بالسعال المصحوب بالدم أحيانا.

وقد تظهر هذه الأعراض أثناء قيامك بالأنشطة اليومية مثل صعود الدرج أو التنظيف بالمكنسة الكهربائية.

يتم تشخيص حوالي 17500 شخص كل عام بسرطان الجلد، وغالبا ما تزداد المخاطر مع التعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية.

تشمل علامات سرطان الجلد المعروفة:

بقع بنية كبيرة.

شامة يتغير لونها أو حجمها أو تصبح نازفة.

آفة مؤلمة تثير الحكة أو شعورا بالحرقة.

بقع داكنة على راحتي اليدين أو باطني القدمين أو أطراف أصابع اليد أو القدم أو على الأغشية المخاطية التي تبطن الفم أو الأنف.