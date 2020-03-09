علماء صينيون متخوفون من ارتفاع إصابات كورونا 10 أضعاف

أطلق فريق من علماء صينيين تحذيرا، بشأن إمكانية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد عالميا، بواقع 10 أضعاف كل 19 يوما، في حال لم تتخذ تدابير صارمة لمنع انتشاره.

ووفقا للبيانات المسجلة حول انتشار المرض، قال عالم الوراثة في جامعة فودان بشنغهاي، جين لي، إن انتشار الفيروس خارج الصين إلى 34 مصابًا غير ملحوظ، بحسب ما نقلته صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست”.

وقال جين إن بعض هؤلاء المصابين ربما لم تظهر عليهم الأعراض، وكانوا موجودين قبل أو في نفس الوقت الذي تم فيه اكتشاف فيروس كورونا الجديد لأول مرة في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي.

في حين تبدو توقعات جين وفريقه قاتمة، أفادت منظمة الصحة العالمية بأنه حتى الخميس الماضي، كان هناك 14.7 ألف إصابة مؤكدة خارج الصين، أي أكثر بنحو 21 مرة عن العدد المسجل في 16 فبراير/ شباط البالغ 683 مصابًا.

في ألمانيا وحدها، تضاعف عدد الحالات الجديدة إلى 3 أمثال مسجلًا 545 بين الثلاثاء والخميس، ولوحظ نمط مماثل في فرنسا. وقال الباحثون إنه بدون إجراءات تدخل قوية “سيزداد عدد المرضى المؤكدين خارج الصين عشرة أضعاف كل 19 يومًا”.

وجين هو نائب رئيس جامعة فودان، واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية الصينية. ساعد بحثه السابق في تتبع أصل الصينيين المعاصرين والذي أرجعه إلى مجموعة صغيرة من الأفارقة الذين وصلوا إلى آسيا منذ حوالي 60 ألف سنة. وفي عام 2016، استخدم هو وفريقه التحليل الجيني المتطور لمساعدة الشرطة في القبض على أحد أكثر السفاحين شهرة في الصين.