علماء يحذرون: فيروس كورونا يهدد ثلثي سكان العالم

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بينما يستمر عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الصين بالارتفاع، حذر أحد أبرز العلماء في مجال الأمراض المعدية في العالم، من أن الفيروس قد يصيب ثلثي سكان المعمورة.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن عالم الأمراض المعدية ومستشار منظمة الصحة العالمية إيرا لونجيني، الذي تابع دراسات عن انتقال العدوى في الصين، تحذيره من أن العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس قد يصل إلى مليارات الأشخاص.

وفي حالة انتشار المرض عالميا فإن ذلك سيكشف محدودية إجراءات الصين في احتواء المرض، ولا سيما في مناطق يقطنها عشرات الملايين، وفق لونجيني.

وأضاف أن إجراءات الحجر قد تبطئ تفشي الفيروس، لكنها لن توقفه، لأنه تمكن من التسلل إلى خارج الصين قبل اتخاذ أي إجراءات.

تقوم فرضية لونجيني على أن كل مريض يمكنه أن ينقل العدوى إلى شخصين أو ثلاثة آخرين. وأن عدم توفر إجراءات الفحص السريعة، إضافة إلى العدوى الخفيفة نسبيا لدى بعض البشر، تجعل تتبع انتشار المرض أمرا في غاية الصعوبة.

وأضاف لونجيني أن العثور على طريقة تحد من انتشار المرض بمقدار النصف يعني إصابة ثلث سكان الأرض.

وأوضح لونجيني، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس المشارك في مركز إحصائيات الأمراض المعدية بجامعة فلوريدا، أن “المراقبة والاحتواء لن يعملا جيدا إلا إذا تغيرت قابلية المرض للانتقال”.

والتحذير من انتشار الفيروس على نطاق واسع لم يقتصر على لونجيني، إذ قدَّر الباحث في كلية لندن الإمبراطورية نيل فيرغوسون، إصابة نحو خمسين ألف شخص بالفيروس يوميا داخل الصين.

وهذه التقديرات ليست إلا واحدة من طيف واسع من الاحتمالات، وفق ما يقول أليساندرو فيسبيناني عالم الطبيعيات والمتخصص في مجال انتشار الأمراض المعدية في جامعة بوسطن الشمالية الشرقية.

ويضيف فيسبيناني أن الأسابيع القادمة ستكشف المزيد من المعلومات حول قدرة الفيروس على الانتشار خارج الصين. ويختم بالقول إن “هذا هو أحد أسوأ الاحتمالات، لكنه احتمال قائم”.