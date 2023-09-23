عليك التفكير جدياً في التخلص من هذه الأطعمة الـ 10 من نظامك الغذائي

الأطعمة الطازجة والكاملة تغذي عقولنا وأجسادنا. ومع ذلك، كلما تعلمنا أكثر عن التغذية، وجد الباحثون أن العديد من العمليات التي نستخدمها لجعل الطعام لذيذًا وقابلاً للحفظ تجرد الطعام مما يجعله مغذيًا.

في حين أن تناول الأطعمة عالية المعالجة يمكن تعويضه في بعض الأحيان بنظام غذائي غني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبروتينات، فإن بعض الاستعدادات الغذائية ببساطة لا توفر الكثير من التغذية إلى المائدة. عندما تشكل الأطعمة التالية الجزء الأساسي من نظامك الغذائي أو إذا كنت لا تستفيد أيضًا من الأطعمة التي تحتوي على نسبة أقل من الزيت أو الأطعمة الغنية بالألياف، فقد ارتبطت بنتائج صحية سلبية.

إليكم 10 أنواع من الأطعمة التي يمكن أن تؤثر سلباً على صحتك

في حين أن الأطعمة التالية تفتقر بشكل خاص إلى القيمة الغذائية، فإن الهدف من الاهتمام بهذه القائمة لا يتعلق بحذف كل عنصر بالكامل بقدر ما يتعلق بإدراك مدى ضآلة ما تضيفه إلى نظامك الغذائي. لا ننصحك بتجنب هذه الأطعمة تمامًا لأن تقييد الطعام قد يؤدي إلى اضطراب الأكل. الفكرة الرئيسية هنا هي أنه لا بأس من تناول الأطعمة المذكورة في القائمة، طالما أنك تتناول أيضًا أطعمة غنية بالمغذيات تمدك بالفيتامينات والمعادن التي تحتاجها.

تحتوي العديد من الأطعمة التالية على حبوب مكررة للغاية، وكميات كبيرة من الدهون المعالجة التي يصعب على الجسم استخدامها بفعالية. تفتقر المصادر الغذائية ببساطة إلى العديد من العناصر الغذائية الأساسية مثل الألياف الغذائية التي تعزز صحة الأمعاء. بمرور الوقت، قد يؤدي حرمان جسمك من العديد من الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية الموجودة في الأطعمة الكاملة مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة إلى حدوث حالات نقص لها أعراض طبية.

1 الخبز الأبيض

يُصنع الخبز الأبيض من نوع من دقيق الخبز الذي يتم معالجته من القمح. حيث تزيل المعالجة النخالة والجراثيم أجزاء من حبوب القمح. سيكون القمح الكامل عمومًا أكثر كثافة، نظرًا لاحتوائه على المزيد من العناصر الغذائية والمزيد من الألياف. يعد هذان الجانبان رائعين لعملية الهضم ويمنحان جسمك التغذية التي يحتاجها. يتمتع الخبز الأبيض بنكهة خفيفة لطيفة ولكنه مصنوع من طبقة السويداء فقط من حبة القمح، ويحتوي على قيمة غذائية أقل. بدلاً من ذلك، اختر خبز الحبوب الكاملة، الغني بالعناصر الغذائية الأساسية.

2 رقائق البطاطس

العديد من الأسباب التي تجعل تناول الكثير من رقائق البطاطس قد يكون ضارًا هو أنها لا توفر مصدرًا متوازنًا للسعرات الحرارية. إن كمية الزيت والكربوهيدرات البسيطة التي تحتوي عليها تجعلها كثيفة السعرات الحرارية، لكنها ليست مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة مثل الفيتامينات. تعد رقائق البطاطس التي لا تحتوي على أي مواد حافظة خيارًا جيدًا للاستمتاع بالنكهة اللذيذة في بعض الأحيان، ولكن تناول أي شيء سوى رقائق البطاطس في الوجبة سيجعل جسمك يرغب في الحصول على المزيد من الفيتامينات والبروتين والألياف.

3 البطاطس المقلية

تحتوي البطاطس المقلية على العديد من العناصر الغذائية نفسها الموجودة في رقائق البطاطس، على الرغم من وجود المزيد من البطاطس الفعلية في البطاطس المقلية. مع ذلك، لا يجب أن تكون قرمشة البطاطس المقلية ناتجة عن القلي العميق بالدهون، الذي يحتوي على الكثير من الزيوت إذا كنت تأكلها كثيرًا. في المقلاة الهوائية، لا يزال من الممكن أن تحصل على طبقة رقيقة من الزيت، أو حتى بدون زيت، للحصول على مجموعة من البطاطس المقلية بيتية الصنع قليلة الملح مصنوعة من البطاطس فقط. إذا كان نظامك الغذائي يحتوي بالفعل على ما يكفي من الزيت، فقد تكون هذه طريقة جيدة للحصول على حلوى مقرمشة دون تجاوز القيمة اليومية.

4 الدجاج المقلي

الدجاج عبارة عن بروتين لذيذ خالي من الدهون، لكن الدجاج المقلي يميل إلى أن يحتوي على طن من الدقيق الأبيض والزيت والملح. هذه المكونات الثلاثة جيدة باعتدال، لكن اختيار الدجاج المشوي أو الدجاج المقلي بالمقلاة الهوائية يمكن أن يساعدك على تقليل المكونات غير الصحية إذا كنت تحصل بالفعل على أكثر من الكمية الموصى بها.

5 اللحوم المصنعة

بشكل عام، تحتوي اللحوم المصنعة على القليل من العناصر الغذائية التي ترتبط بنتائج طبية سلبية عند استهلاكها بشكل زائد. تتضمن معالجة اللحوم أحيانًا إضافة النترات والنتريت، والتي تم ربطها بزيادة خطر الإصابة بالسرطان عند تناولها باعتدال. كما يتم دمج الصوديوم في اللحوم المصنعة بمستويات كبيرة إلى حد ما. كلما أمكن، قم بطهي وتناول اللحوم الطازجة.

6 الحبوب السكرية

مثل تناول الحلوى، غالبًا ما تحتوي الحبوب السكرية على الكثير من الكربوهيدرات البسيطة والسكريات مقارنة بمحتوى أقل من البروتين والألياف والفيتامينات. كخيار للإفطار، يمكن أن تؤدي الحبوب السكرية أيضًا إلى انخفاض نسبة السكر في الدم مما يجعلك تشعر بالجوع بعد وقت قصير من تناول الحبوب. يمكن أن يساعدك اختيار الحبوب منخفضة السكر والتي تحتوي على المزيد من البروتين والألياف، بالإضافة إلى الحليب النباتي أو منتجات الألبان، على الشعور بالشبع والنشاط لفترة أطول.

7 السمن/ المارجرين

تم اللجوء إلى المارجرين عندما كان يُنظر إلى الدهون المشبعة في الزبدة على أنها سلبية على صحتنا. ومع ذلك، يختلف السمن؛ ففي بعض البلدان، يحتوي على دهون متحولة ضارة لا يمكن للجسم معالجتها بسهولة، وفي كثير من الحالات يحتوي على كمية مماثلة من الدهون المشبعة المعالجة. اقرأ الملصق أو اختر زيتًا أقل معالجة، مثل زيت الزيتون، كطبقة علوية للخبز إذا كنت تريد حقًا قطع الزبدة من نظامك الغذائي.

8 المقبلات المجمدة

لا يتم إنشاء جميع المقبلات المجمدة على قدم المساواة – فالخضروات المجمدة والدجاج المطبوخ، على سبيل المثال، تكون في بعض الأحيان منخفضة في المواد الحافظة وهي طريقة رائعة لتناول الطعام إذا كنت بحاجة إلى طعام مريح. ومع ذلك، بالنسبة للوجبات المعدة مسبقًا، تحقق من أنواع الطعام والعناصر الأخرى الموجودة في وجبتك، خاصة إذا كنت قلقًا بشأن المواد الحافظة أو الألوان في نظامك الغذائي.

9 المعكرونة والجبن

في حين أن بعض العلامات التجارية البارزة للمعكرونة والجبن تحتوي على نسبة عالية من المواد الكيميائية الضارة، لذا فإن السبب الرئيسي لاعتبارها غير صحية يرجع إلى ارتفاع كمية الكربوهيدرات والدهون البسيطة وانخفاض القيمة الغذائية. إذا كنت تحب المعكرونة بالجبنة، فلا تيأس: هناك مجموعة متنوعة من الإصدارات الآن التي تحتوي إما على الحبوب الكاملة والخضروات مثل القرنبيط ومستويات أقل من المواد الحافظة والدهون.

10 السلع المخبوزة

يمكن أن يكون الكعك والدونات والمخبوزات الأخرى لذيذة. ولكن يمكن أيضًا أن تكون محملة بالكربوهيدرات البسيطة والدهون المشبعة. بالإضافة إلى ذلك، فهي تحتوي على القليل جدًا من الألياف أو البروتين أو الفيتامينات. ومع ذلك، إذا قمت بصنع المخبوزات الخاصة بك، فمن السهل أن تصنع علاجًا يوفر المزيد من التغذية، سواء كان ذلك مع استبدال بعض دقيق القمح الكامل، أو استبدال الدهون غير المشبعة بالزبدة أو إضافة الفواكه أو الكوسا المبشورة لزيادة محتوى الفيتامينات.