عليك الحذر من نقودك.. فكورونا يعيش عليها حتى هذه المدة!

في ظل الإجراءات الوقائية التي بتنا نستخدمها يومياً للواقية من فيروس كورونا، وللحد من انتشاره قدر الإمكان ضد المجتمع المحيط بنا، يبرز التساؤل المهم والذي لا يجرؤ البعض على سؤاله، هل ممكن لفيروس كورونا أن يبقى على اوراق العملات التي نتعامل عليها؟ وما السبيل لتعقيم النقود؟وهل يكون الدفع الإلكتروني أكثر أمناً من التعاملات النقدية؟

وبحسب تقرير طبي حديث، فإن فيروس كورونا يستطيع أن يبقى لأسابيع على سطح الأوراق النقدية، كما أنه يظل قادرا على نقل العدوى لآخرين خلال هذه الفترة.

وأوردت شبكة “بلومبيرغ” الأميركية، أن الفيروس يعيش أيضا لفترة طويلة على أسطح الزجاج وباقي الأشياء الأخرى، وهذا الأمر يزيدُ من تفشي الوباء.

وكشف باحثون من المركز الأسترالي لتأهب مواجهة الأمراض، أن الفيروس الذي يعرف في الوسط العلمي بـ”سارز كوف 2″ يصمد لـ28 يوما على الأسطح الناعمة مثل الزجاج وشاشات الهاتف والأوراق النقدية البلاستيكية في درجة حرارة الغرفة أو 20 درجة مئوية.

وتبعا لذلك، فإن هذا الفيروس يظل على الأسطح لمدة أطول مقارنة بالفيروس الذي يسبب الإنفلونزا العادية ويعيش 17 يوما فقط.

أما حين تصل الحرارة إلى أربعين درجة مئوية، فإن مدة بقاء الفيروس على الأسطح المذكورة تتغير فتنزل بشكل لافت إلى أقل من يوم واحد أي أنه يموت سريعا.

ونقلت الدراسة المنشورة في مجلة “فيرولوجي” المختصة في علم الأوبئة، أن فيروس كورونا يعيش لمدة أطول في الطقس البارد، وهو ما يعني أن التصدي له في فصل الشتاء سيكون أصعب من الصيف.

ويأمل الباحثون أن تساعد هذه النتائج على توقع سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال الأشهر المقبلة، وسط مخاوف من زيادة في الحالات الإيجابية بسبب إقبال دول متضررة بشدة على الشتاء في ديسمبر المقبل.