غسول الفم وشامبو الأطفال يساعدان في الحماية من كورونا

خلصت دراسة أمريكية حديثة إلى أن بعض أنواع غسول الفم قد يكون لها القدرة في الحماية من عدوى فيروس كورونا “كوفيد-19”.

وزعم باحثون من كلية الطب في ولاية بنسلفانيا الأمريكية أن بعض غسولات الفم وشامبو الأطفال لديها القدرة على تعطيل فيروس كورونا المستجد.

وقال البروفيسور كريج مايرز، الذي قاد الدراسة: ”بينما ننتظر تطوير لقاح، هناك حاجة إلى طرق لتقليل انتقال العدوى، المنتجات التي اختبرناها متاحة بسهولة وغالبًا ما تكون جزءًا من الروتين اليومي للأشخاص“.

في الدراسة، اختبر الباحثون العديد من المنتجات اليومية ضد بديل مماثل لمرض (SARS-CoV-2)، بما في ذلك محلول بنسبة 1٪ من شامبو الأطفال، ومنظفات البيروكسيد للفم وغسول الفم.

وبحسب صحيفة ”ميرور“، سُمح لكل منتج بالتفاعل مع الفيروس لمدة 30 ثانية ودقيقة ودقيقتين، قبل أن يتم تخفيفه لمنع المزيد من تعطيل نشاط الفيروس.

وأظهرت النتائج أن محلول شامبو الأطفال بنسبة 1٪، الذي يستخدم لغسول الجيوب الأنفية، أدى إلى تعطيل أكثر من 99.9٪ من الفيروس بعد دقيقتين.

وفي الوقت نفسه، تبين أن العديد من منتجات غسول الفم والغرغرة تعمل على تعطيل أكثر من 99.9٪ من الفيروس في 30 ثانية فقط.

وقال البروفيسور مايرز: ”الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بـ COVID-19 وعادوا إلى منازلهم للحجر الصحي قد ينقلون الفيروس إلى من يعيشون معهم.

وبعض المهن، بما في ذلك أطباء الأسنان وغيرهم من العاملين في مجال الرعاية الصحية، معرضة باستمرار لخطر التعرض للعدوى.

هناك حاجة إلى إجراء تجارب سريرية لتحديد ما إذا كانت هذه المنتجات يمكن أن تقلل من كمية المرضى المصابين بفيروس COVID، أو أولئك الذين لديهم عدوى عالية الخطورة قد تنتشر أثناء التحدث أو السعال أو العطس