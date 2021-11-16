الأربعاء 12 ربيع الثاني 1443 ﻫ - 17 نوفمبر 2021 |
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“فايزر” تتقدم بطلب ترخيص لاستخدام أقراص تعالج كورونا

منذ 4 ساعات
شركة فايزر

شركة فايزر

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أعلنت شركة الأدوية الأميركية فايزر، الثلاثاء، عن تقدمها بطلب لإدارة الغذاء والدواء الأميركية لمنحها الإذن بالاستخدام الطارئ لأقراص تعالج كورونا.

وياتي طلب الشركة بعد ثبوت أن الدواء يخفض إمكانية دخول المستشفى، أو الوفاة بنحو 90 في المئة بين المرضى المصابين حديثا بمخاطر عالية جراء فيروس كورونا.

وقال، ألبرت بورلا، الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، في بيان إنه “مع أكثر من خمسة ملايين حالة وفاة، وعدد لا يحصى من الأرواح تأثرت بهذا المرض المدمر على مستوى العالم، هناك حاجة ملحة لخيارات العلاج المنقذة للحياة”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة فايزر عن نتائج أولية من تجربتها قائلة إن التحليل المؤقت، الذي تم إجراؤه قبل انتهاء التجربة، أظهر انخفاضا بنسبة 89 في المئة في خطر دخول المستشفى، أو الوفاة بفيروس كورونا بين الأشخاص الذين تناولوا الدواء ضمن الأيام الثلاثة الأولى من ظهور أعراض المرض.

ويعتبر خبراء أن الأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم إضافة قيّمة للقاحات في إطار الجهود المبذولة للقضاء على الجائحة.

تسعى فايزر للحصول على ترخيص للاستخدام الطارئ بناء على نتائج مرحلية إيجابية لاختبارات سريرية بين المرحلتين المتوسطة والأخيرة أجريت على مئات الأشخاص شملت بالغين مصابين بكوفيد لم يتم إدخالهم المستشفيات ممن لديهم مخاطر مرتفعة للإصابتهم بأعراض المرض الحادة.

وأظهرت البيانات خفضا بنسبة 89 بالمئة في معدل الإصابات التي تتطلب دخول المستشفى والوفيات حينما يتم البدء بالعلاج خلال ثلاثة أيام من ظهور العوارض، ولم تسجل أي وفيات في صفوف الذين تلقوا العلاج. وجاءت النتائج مماثلة لدى الذين تلقوا العلاج بعد خمسة ايام من ظهور العوارض.

ويعطى الدواء لمدة خمس أيام..

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