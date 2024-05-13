فوائد المشي قبل النوم.. يُعزز صحة القلب ويقلل القلق والتوتر

يعتبر المشى فى المساء له العديد من الفوائد الصحية جسديًا وعقليًا، أهمها تحسين جودة النوم وغيرها، وفقًا لتقرير موقع “Onlymyhealth”.

يقلل من التوتر والقلق

ثبت أن المشى يقلل من مستويات الكورتيزول، هرمون التوتر، فى الجسمن حيث يوفر المشى قبل النوم فرصة للاسترخاء وتصفية ذهنك والتخلص من التوتر المتراكم طوال اليوم.

يساعد على الهضم

المشى بعد العشاء يمكن أن يساعد في تعزيز عملية الهضم عن طريق تحفيز حركة الطعام عبر الجهاز الهضمى، ويمكن أن يساعد ذلك على تخفيف أعراض مثل عسر الهضم والانتفاخ وحرقة المعدة.

حرق السعرات الحرارية

يمكن أن يساعد المشى ليلاً فى الحفاظ على وزن صحى عن طريق حرق السعرات الحرارية الزائدة المستهلكة طوال اليوم.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

أن يساعد المشى المنتظم في المساء على تحسين صحة القلب عن طريق خفض ضغط الدم، وخفض مستويات الكوليسترول الضار، وهذا بدوره يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية وغيرها من أمراض القلب والأوعية الدموية.

يعزز الوضوح العقلي

يتيح لك المشى قبل النوم تصفية ذهنك والتفكير فى يومك وتنظيم أفكارك، ويمكن أن يؤدى ذلك إلى تحسين التركيز والإبداع وقدرات حل المشكلات.

يقوى العضلات والعظام

يمكن للمشى المنتظم في المساء أن يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل العظمي عن طريق الحفاظ على كتلة العظام وصحة المفاصل.

يعزز جودة النوم

من خلال تقليل التوتر، وتعزيز الاسترخاء، وتنظيم إيقاع الساعة البيولوجية، فإن المشى قبل النوم يمكن أن يحسن جودة نومك بشكل كبير، وقد أظهرت الدراسات أن الأفراد الذين يمارسون نشاطًا بدنيًا منتظمًا، مثل المشى، يتمتعون بنوم أعمق وأكثر نشاطًا، مما يؤدى إلى زيادة اليقظة والإنتاجية خلال النهار.