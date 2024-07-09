فوائد سحرية للشوفان في وجبة الفطور.. تعرّفوا عليها

ينصح الخبراء بالحرص على تناول الشوفان في وجبة الفطور يوميا للفوز بوجبة مغذية.

ويوفر الشوفان العديد من الفوائد الصحية، من بينها المزايا الرئيسية الخمسة التالية، وفق ما نشره موقع WIO News:

1. غني بالمواد المغذية

يعد الشوفان مصدرًا متوازنا للعناصر الغذائية، لأنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الأساسية، التي تلبي احتياجات الجسم منذ بداية اليوم.

2. صحة الجهاز الهضمي

يحتوي الشوفان على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان، مما يعزز حركات الأمعاء المنتظمة ويدعم بكتيريا الأمعاء المفيدة.

3. نسبة السكر في الدم

تعمل الألياف الموجودة في الشوفان على إبطاء امتصاص السكر، مما يساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم ومنع ارتفاعه.

4. صحة القلب

يمكن أن يخفض الشوفان مستويات الكولسترول السيئ LDL، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

5. إنقاص الوزن

لأن الشوفان منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، فإنه يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، وبالتالي يمكن أن يعزز جهود إنقاص الوزن وتقليل الرغبة في تناول الوجبات الخفيفة غير الصحية.