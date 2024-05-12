يتمتع زيت السمك بفوائد صحية محتملة غالبًا ما يتم تجاهلها، بسبب مصدرها الأصلى وهو الأسماك، لذلك ينبغى معرفة أن زيت السمك هو مصدر قوة للعناصر الغذائية الأساسية اللازمة حتى يقوم الجسم بوظائفه، وفقً لتقرير موقع “تايمز أوف إنديا”.

فوائد صحية لا تعرفها عن زيت السمك

يشتهر زيت السمك بمحتواه الغنى من أحماض أوميجا 3 الدهنية، وخاصة حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك ، حيث توفر هذه الأحماض الدهنية الأساسية فوائد صحية عديدة عند تناولها كجزء من نظام غذائى متوازن.

مفيد لصحة القلب

لعل أشهر فوائد زيت السمك هو تأثيره الإيجابى على صحة القلب، حيث تساعد أحماض أوميجا 3 الدهنية على خفض مستويات الدهون الثلاثية، وتقليل الالتهاب، وخفض ضغط الدم، ومنع تراكم الترسبات في الشرايين، لذلك يرتبط الاستهلاك المنتظم لزيت السمك بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تحسين وظائف المخ

زيت السمك يدعم الوظيفة الإدراكية والذاكرة وقدرات التعلم خاصة لدى الأطفال وكذلك الرضع، وغالبًا ما يُنصح الأمهات الحوامل والمرضعات باستهلاك زيت السمك لضمان تناول كمية كافية من DHA للجنين النامى والرضيع.

يحافظ على صحة العين

يساعد استهلاك زيت السمك فى منع الإصابة بالضمور البقعى المرتبط بالعمر (AMD) وتقليل خطر الإصابة باضطرابات العين الأخرى، مثل متلازمة جفاف العين.

الحفاظ على صحة المفاصل والعظام

تمتلك أحماض أوميجا 3 الدهنية خصائص مضادة للالتهابات، والتى يمكن أن تخفف من أعراض الحالات الالتهابية مثل التهاب المفاصل الروماتويدى والعظمى وكذلك مرض التهاب الأمعاء (IBD) .

الحفاظ على صحة البشرة

تساهم أحماض أوميجا 3 الدهنية فى الحفاظ على صحة البشرة من خلال دعم الاحتفاظ بالرطوبة وتعزيز التئام الجروح وتقليل الالتهابات المرتبطة بأمراض الجلد مثل الأكزيما والصدفية وحب الشباب.

تحسين الصحة العقلية

يلعب كل من EPA وDHA دورًا حيويًا فى وظيفة الناقل العصبى وتنظيم الحالة المزاجية، وتشير الدراسات إلى أن مكملات زيت السمك قد تساعد فى تخفيف أعراض الاكتئاب والقلق واضطرابات المزاج الأخرى عن طريق تعديل مستويات السيروتونين والدوبامين فى الدماغ.