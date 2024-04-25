فوائد صحية مذهلة للكركم.. ماذا يحدث عند تناول ملعقة واحدة يوميا؟

يُعد الكركم جزءا من التقاليد الطبية الصينية والأيورفيدية، حيث استخدم منذ آلاف السنين كعلاج طبيعي. وفي الوقت الحاضر، حرص الكثيرون على دمج الكركم في نظامهم الغذائي لفوائده الصحية المتعددة.

وفي تقرير لصحيفة “تايمز أوف إنديا” أجمع الخبراء على فوائد تناول ملعقة صغيرة واحدة من الكركم يوميا:

1- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية

أظهرت العديد من البحوث العلمية، أن مكونات الكركم تسهم في خفض الإصابة بمشاكل القلب والأوعية الدموية، من خلال تقليل التهابات الجسم، وتقليل نسبة الكوليسترول وترقيق الدم؛ ما يقدم طبقة من الدفاع ضد الأمراض المتعلقة بالقلب.

2- مكافحة السرطان

أوضحت الدراسات السريرية، أن الكركمين، المركب النشط في الكركم، يظهر تأثيرات مضادة للسرطان؛ إذ يقلل من خطر تلف الخلايا ويمنع انتشار الخلايا السرطانية.

3- تخفيف الالتهابات

يتميز الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات، التي تعمل على تنظيم المسارات الالتهابية في الجسم وتقلل منها، خصوصا وأنها تعد جذورًا للأمراض المختلفة.

4- تعزيز جهاز المناعة

أشارت الأبحاث إلى أن الكركم يُظهر تأثيرًا إيجابيًا على جهاز المناعة؛ إذ يُعزز من قوته ويساهم في منع الإصابة بالأمراض.

5- مساعدة في خسارة الوزن

بينت عدة دراسات أن الكركم قد يسهم في عملية فقدان الوزن؛ ما يجعله خيارًا مفضلًا للأشخاص الذين يسعون للحفاظ على أوزانهم.

6- تحسين عملية الهضم

يعتبر الكركم واحدا من أهم العلاجات الطبيعية المعروفة لتحسين عملية الهضم؛ إذ يُعتقد أنه يزيد من إنتاج العصارة الصفراء في المرارة، وينشط الإنزيمات الهضمية؛ ما يُقلل من الانتفاخ ويعزز عملية التمثيل الغذائي.

ومع ذلك، يوصي الخبراء الأفراد بأخذ بعض الاحتياطات، مثل استشارة الطبيب قبل تناول الكركم، خصوصا في حال كنت حاملا أو مرضعة، كما نبهوا إلى ضرورة تجنب الجرعات العالية، والاعتدال في الاستهلاك.

بالمجمل؛ تتمتع التوابل بأهمية كبيرة في المطبخ، ومن بين هذه التوابل يبرز الكركم، الذي يشتهر بفوائده الصحية المتعددة.