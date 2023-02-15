فوائد صحية.. هذا ما يحدث في عقلك عندما تقع في الحب

قد يكون من الصعب تعريف الحب، لكن يوصف غالبا بأنه شعور قوي بالعاطفة، بينما يرى العلم أنه عبارة عن مزيج من المواد الكيميائية التي يطلقها الدماغ.

ومن منظور تطوري، تطور الحب بدافع العثور على رفقاء مفضلين والاحتفاظ بهم. الحب يبقي الناس مرتبطين وملتزمين بعضهم ببعض، وهذا يضمن أن جنسنا سيستمر في التكاثر والبقاء والازدهار.

ولمعرفة المزيد عن الحب وتأثيره على أدمغتنا، قدمت سينثيا كوبو، أستاذة علم الأعصاب في كلية كليفلاند كلينك ليرنر للطب في جامعة كيس وسترن ريسرف (CWRU)، وأخصائية علم النفس العصبي في كليفلاند كلينك، مجموعة من المعلومات عما يحدث عندما يقع شخص ما في الحب.

وتقول كوبو إنه عند الوقوع في الحب، يواجه الشخص ما يلي:

1. مجموعة من الهرمونات تبدأ في التخمّر وتنشط نظام المكافأة الخاص بك، أو يضيء نظام المكافأة في عقلك.

وغالبا ما تتميز المراحل الأولى للحب بمشاعر النشوة والرغبة. وهذا لأن المراحل المبكرة من الحب تنشط نظام المكافأة لدينا، تماما مثل الكوكايين. وفي هذه المراحل المبكرة من الشعور بالحب تتفاعل هرمونات مهمة مثل الأوكسيتوسين والفازوبريسين مع نظام المكافأة في الدماغ، وخاصة الدوبامين، حتى نصبح “مدمنين” على هذا الحب الجديد.

2. انخفاض مستويات السيروتونين.

ترتبط مشاعر الحب المبكر بانخفاض مستويات السيروتونين، مثل المستويات التي تظهر في اضطراب الوسواس القهري. قد يكون هذا هو السبب في أن العشاق يميلون إلى الهوس بالحب الجديد وقد يشعرون بالتوتر والقلق.

3. شعور كأنك تفقد عقلك.

تؤدي المراحل المبكرة من الحب إلى انخفاض النشاط في مناطق الدماغ المرتبطة بالخوف وكذلك المناطق القشرية المتعلقة بالحكم النقدي. وتفتح هذه التغييرات أمام احتمال أن يكون العاشق عرضة للتأثر بشخص جديد ويمكن أن تؤدي إلى تعليق الحكم النقدي الذي لا يتم فيه تقييم عيوب الحبيب الجديد أو التحديات المحتملة للعلاقة بشكل نقدي.

4. تشعر وكأنك اندمجت مع هذا الشخص.

يرتبط الشعور بالحب بانخفاض النشاط في مناطق الدماغ المتعلقة بنظرية العقل، وقدرتنا على مراعاة منظور الشخص الآخر عقليا، بما في ذلك عواطفه وأفكاره، مع الحفاظ في الوقت نفسه على مشاعرنا وأفكارنا وإدراك الفرق بيننا وبين الآخر شخص.

5. فوائد صحية ملموسة.

بعد الأشهر الستة الأولى من الشعور بالحب تصبح مستويات السيروتونين لدينا طبيعية، ويمكننا أن نرى بوضوح نقاط القوة والضعف لدى الشريك.

ويتحقق الاستقرار في علاقة طويلة الأمد والذي يرتبط بانخفاض التوتر وزيادة الترابط ومشاعر الأمان التي تتوسطها إلى حد كبير تأثيرات الأوكسيتوسين ، المعروف باسم “هرمون الحب”. وقد يكون هذا مرتبطا بالفوائد الصحية وطول العمر المعروفة للعلاقات طويلة الأمد، مثل انخفاض ضغط الدم وتقليل التوتر والشعور بالألم.