فوائد عديدة لفيتامين B12

يُعد فيتامين B12 من أهم العناصر الغذائية الأساسية، إذ يلعب دورًا رئيسيًا في وظائف الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء وتخليق الحمض النووي DNA، ولكن يمكن أن يتسبب الإفراط في تناوله، وخاصةً من خلال المكملات الغذائية والأطعمة بجرعات عالية، في آثار جانبية ضارة.

وبحسب ما نشرته صحيفة “تايمز أوف إنديا” Times of India، تشمل بعض سلبيات الإفراط في تناول فيتامين B12 ما يلي:

1- اضطرابات الجهاز الهضمي

يمكن أن يُسبب الإفراط في تناول فيتامين B12، وخاصةً على شكل مكملات غذائية، مشاكل هضمية خفيفة لدى بعض الأشخاص، بما يشمل الغثيان والانتفاخ والإسهال. ورغم أنها أعراض ليست خطيرة، إلا أنها ربما تكون مزعجة ويمكن أن تستمر مع الاستخدام المُستمر بجرعات عالية. ولتقليل هذه الآثار يُنصح بتناول المكملات الغذائية مع الطعام.

2- حب الشباب

من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا لتناول فيتامين B12 بجرعات عالية، وخاصةً لدى الأشخاص الأكثر عُرضة لظهور حب الشباب. يمكن أن تُسبب الجرعات الكبيرة تغيرات هرمونية أو تُغير بكتيريا الجلد، مما يؤدي إلى ظهور البثور أو تفاقم حب الشباب. تشير بعض الدراسات إلى أن فيتامين B12 يمكن أن يزيد من إنتاج بعض المركبات التي تُهيّج الجلد، خاصةً على الوجه والظهر.

3- الدوخة والصداع

يُبلغ بعض الأفراد عن شعورهم بالدوار أو الصداع بعد تناول جرعات كبيرة من فيتامين B12. في حين أن السبب الدقيق غير مفهوم تمامًا، فربما ترتبط هذه الأعراض بتغيرات مفاجئة في تدفق الدم أو الضغط. إذا استمر الدوار بانتظام بعد تناول مكملات فيتامين B12، فمن المستحسن استشارة الطبيب.

4- ردود الفعل التحسسية

في حالات نادرة، قد يُصاب الأشخاص بردود فعل تحسسية تجاه مكملات أو حقن فيتامين B12. تشمل قائمة الأعراض الحكة والتورم والطفح الجلدي أو حتى صعوبة التنفس. على الرغم من أن هذه التفاعلات نادرة، إلا أنها تتطلب عناية طبية فورية. ويزداد احتمال حدوثها عند تناول فيتامين B12 عن طريق الحقن بدلاً من تناوله عن طريق الفم.

5- إجهاد الكلى

يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض الكلى توخي الحذر عند تناول جرعات عالية من فيتامين B12. أظهرت بعض الدراسات أن زيادة فيتامين B12 تتراكم لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف وظائف الكلى، مما يمكن أن يؤدي إلى تدهور صحتهم. لا يعني ارتفاع مستوياته في الدم بالضرورة حدوث سمية، ولكنه ربما يشير إلى أن الجسم لا يعالج الفيتامين بكفاءة.