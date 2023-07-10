فوائد لا تتوقعها للتين الشوكي.. تعرف عليها

التين الشوكي من الفواكه الصيفية التي يعشق كثير من الأشخاص تناوله، وذلك لمذاقه المميز، واحتوائه على عديد من الفيتامينات والمعادن الضروية للجسم.

لكن رغم فوائده الصحية، هناك بعض الأشخاص ممنوعون من تناوله، لأنه يسبب بعض المضاعفات الصحية لهم، وفقًا لموقع “webmd”، و”stylecraze”.

فوائده:

– يساهم محتواه العالي من فيتامين سي على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء، وتقوية الجهاز المناعي للجسم.

– يحتوي على أنواع مختلفة من مضادات الأكسدة مثل الفلافونويد، والكيرسيتين، والمركبات الفينولية، ما يساعد في تقليل خطر إصابتك بسرطان القولون.

– خفض ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم، مما يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

– يساعد المحتوى العالي من الألياف في التين الشوكي على تنظيف القولون من السموم وتطهيره.

– يحتوي على كثير من مضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من الإجهاد التأكسدي، ما يعزز صحة الكبد.

– كونه غني بكمية وفيرة من الألياف الغذائية، لذا يساهم تناوله في تقليل مستويات الكوليسترول الضار بالدم.

– يحتوي أيضًا على كمية وفيرة من الكالسيوم، الذي يعمل على تقوية العظام والأسنان.

– يحتوي على فيتامينات E و K لتنعيم البشرة، هذه تمنع تكوين التجاعيد والخطوط الدقيقة، ما يجعل زيت التين الشوكي من الفواكه الجيدة لمكافحة الشيخوخة.