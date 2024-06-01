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فوائد مدهشة لاتباع نظام البحر الأبيض المتوسط على الصحة والعمر

منذ ساعتين
نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي - تعبيرية

نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي - تعبيرية

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يأتي نظام البحر الأبيض المتوسط كخيار غذائي يحظى بشعبية متزايدة، وفي دراسة جديدة نشرتها جامعة هارفارد، تم رصد فوائد جديدة مذهلة لهذا النظام الغذائي الشائع.

حيث كشفت الدراسة التي أجريت على أكثر من 25 ألف امرأة أمريكية في منتصف العمر، أن اتباع نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي يحد من خطر الوفاة بجميع الأسباب بنسبة الربع تقريبا.

أفاد باحثو جامعة هارفارد أن النظام الغذائي المتوسطي، الذي توج كأفضل نظام غذائي لمدة 7 سنوات على التوالي (خلال الدراسة)، يقلل من الالتهابات في الجسم ويحسن تنظيم الجسم للأنسولين وإدارة الوزن، وكلها عوامل تحمي من أمراض القلب والخرف والسكتة الدماغية والسكري.

وفي بداية الدراسة، التي استمرت لمدة 25 عاما، قامت النساء بملء استبيانات صحية حول العادات الغذائية والحالة الصحية والطول والوزن لهن، لحساب مؤشر كتلة الجسم، كل 6 أشهر خلال السنة الأولى، وسنويا بعد ذلك.

وخصص الباحثون درجات للالتزام بالنظام الغذائي على مقياس من صفر إلى 9، وتشير الدرجة الأعلى إلى أن المرأة التزمت بالنظام الغذائي بشكل وثيق.

واستند التقييم إلى تناول 9 مكونات غذائية، بما في ذلك تناول كميات كبيرة من الخضروات (باستثناء البطاطا) والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة والأسماك والدهون الأحادية غير المشبعة.

وعلى مدى نحو 25 عاما، أحصى الباحثون 3879 حالة وفاة، بما في ذلك 935 حالة بسبب أمراض القلب و1531 حالة بسبب السرطان.

وكانت النساء اللاتي حصلن على درجات التزام عالية تصل إلى 6 أو أعلى، أقل عرضة للوفاة لجميع الأسباب بنسبة 23%، في حين أن النساء اللاتي حصلن على درجات 4 أو 5 انخفض لديهن الخطر بنسبة 16%.

وقال الباحثون: “معظم الفوائد المحتملة للالتزام بالنظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط ​​والوفيات لا تزال غير مفسرة، ويجب أن ترصد الدراسات المستقبلية مسارات أخرى يمكن أن تتوسط في انخفاض معدل الوفيات المرتبط بالنظام الغذائي المتوسطي”.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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