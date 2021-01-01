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فوائد “مذهلة ” للفلفل الحلو … تعرفوا إليها

منذ 4 دقائق
الفلفل الاخضر

الفلفل الاخضر

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يتكون الفلفل الحلو نيئاً أو مطبوخاً مما نسبته 92% من الماء، ويحتوي على كربوهيدرات تكون على شكل سكريات الجلوكوز والفركتوز.

وكشفت الدراسات عن احتواء الفلفل الحلو، على العديد من الفوائد المذهلة، إذ يعد من أكثر الخضروات المستخدمة في المطبخ.

وأفاد تقرير لموقع “بولدسكاي”، أن الفلفل الحلبى، المعروف باسم الفلفل الحلو، يحتوي على فوائد عديدة للصحة، أبزرها:

فقدان الوزن

يساعد في عملية التمثيل الغذائي، لذلك مهم في إنقاص الوزن، إذ يحفز العرق الذي يساعد على حرق السعرات الحرارية بمعدل أسرع.

تحسين البصر

يحتوي الفلفل الحلو، نسبة عالية من فيتامين أ ومضادات الأكسدة مثل بيتا كاروتين، والتي تساعد على تقوية البصر والوقاية من أمراض العين مثل جفاف العين والعمى الليلى وإعتام عدسة العين وعدم وضوح الرؤية.

خفض ضغط الدم

يعد الفلفل الحلو غني بمركب الكابسيسين، والذي يحسين توسع الأوعية وخفض ضغط الدم، لذلك يقترح الخبراء إدراج الكمية الكافية من الفلفل الحلبي يوميا فى الوجبات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

تقوية المناعة

يحتوي الفلفل الحلو على مضادات الأكسدة مثل فيتامين سي، وبيتا كاروتين، والتي تساعد في تحسين وظائف المناعة وتوفر تأثيرات وقائية ضد العدوى مثل البكتيريا والفيروسات.

مرض السكرى

يساعد الفلفل الحلبي، في تقليل حالات الاضطرابات الأيضية مثل مرض السكرى، بالإضافة إلى الحفاظ على مستويات الجلوكوز فى الجسم وتقي من خطر الإصابة بمرض السكرى.

    المصدر :
  • سبوتنيك

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