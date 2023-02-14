فوائد مذهلة لليانسون... تعرفوا إليها

يحتوي اليانسون على العديد من العناصر الغذائية الضرورية للصحة والتي قد تساهم في تعزيز فوائد اليانسون لصحة الجسم والشعر، إذ يحتوي اليانسون على الحديد، الضروري لإنتاج خلايا الدم الحمراء في الجسم، كما أنه يحتوي على المنغنيز، الذي يستخدم في الجسم في عمليات الأيض، ويعمل كمضاد للأكسدة.

وقد توفر سبع غرامات من اليانسون (ملعقة كبيرة تقريباً) العناصر الغذائية التالية:

السعرات الحرارية: 23 سعرة حرارية.

البروتين: 1 غم.

الدهون: 1 غم.

الكربوهيدرات: 3 غم.

الألياف: 1 غم.

الحديد: 13% من الكمية الموصى بها يومياً.

المنغنيز: 7% من الكمية الموصى بها يومياً.

الكالسيوم: 4% من الكمية الموصى بها يومياً.

المغنيسيوم: 3% من الكمية الموصى بها يومياً.

الفسفور: 3% من الكمية الموصى بها يومياً.

البوتاسيوم: 3% من الكمية الموصى بها يومياً.

النحاس: 3% من الكمية الموصى بها يومياً.

فوائد اليانسون للجسم وصحته

إن فوائد اليانسون المحتملة عديدة وقد تشمل:

فوائد اليانسون للدورة الشهرية

يمكن استخدام اليانسون للدورة الشهرية، حيث أن من فوائد اليانسون هو تقليل آلام الدورة الشهرية. وللحصول على هذه الفائدة لليانسون يمكن تناول مزيج من اليانسون والزعفران وبذور الكرفس.

وفي دراسة نشرت عام 2009 على 180 طالبة تتراوح أعمارهن بين 18- 27 عاماً، تم تقسيمهن إلى ثلاثة مجموعات: تلقت المجموعة الأولى خليط بذور اليانسون والزعفران والكرفس، والمجموعة الثانية تلقت حمض الميفيناميك المضاد للالتهابات، والمجموعة الثالثة تلقت علاجاً وهمياً، ثلاث مرات يومياً لمدة ثلاث أيام، وكانت النتائج كالتالي: المجموعة التي تلقت العلاج بمزيج بذور اليانسون والزعفران والكرفس شهدت انخفاضاً كبيراً في آلام الدورة الشهري، مقارنة بالمجموعات الأخرى.

فوائد اليانسون للجهاز الهضمي

إحدى فوائد اليانسون المهمة هي تخفيف الإمساك، حيث أن عند مزجه مع أعشاب أخرى يكون له تأثير ملين، كما يمكن استخدام زيت اليانسون لعلاج متلازمة القولون العصبي وتخفيف الاكتئاب المصاحب له.

كما أن من فوائد اليانسون للمعدة هي الوقاية من قرحة المعدة وتقليل الأعراض المصاحبة لها مثل عسر الهضم والقيء والحرقان والغثيان، إذ يقلل اليانسون من إفراز أحماض المعدة مما يحميها من التلف.

فوائد اليانسون للالتهابات

يحتوي اليانسون على مركبات قوية ذات خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات أهمها عنصر الأنيثول، مما يساهم في تعزيز فوائد اليانسون في منع الإصابة بعدوى الخمائر والفطريات الجلدية المسببة للأمراض الجلدية.

كما يمنع نمو عدة سلالات من البكتيريا مثل البكتيريا المسببة للكوليرا.

فوائد اليانسون للسكري

إن فوائد اليانسون المحتملة لمرضى السكري قد تعود إلى مادة الأنيثول وهي المادة النشطة في اليانسون والتي تساهم في الحفاظ على توازن مستوى السكر في الدم، كما يساهم اليانسون في تقليل ارتفاع السكر في الدم عن طريق تغيير مستويات العديد من الإنزيمات الرئيسية، وتعزيز وظيفة خلايا البنكرياس التي تنتج الإنسولين.

فوائد اليانسون للربو

يمكن أن يفيد اليانسون في علاج الربو، إذ يمكن شرب كوب من مزيج اليانسون، والبابونج، والزعفران، والشمر، والكراوية، وعرق السوس، والهيل، والحبة السوداء للتقليل من السعال وعدم الراحة أثناء النوم في الأشخاص المصابين بالربو التحسسي.

ولكن لا توجد أدلة كافية حول هذه الفائدة من فوائدة اليانسون.