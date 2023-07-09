فواكه مجففة ومكسرات.. 7 أغذية تعتبر مصدراً هاماً للحديد

يلعب الطعام دورًا مهمًا في مساعدتك على الحفاظ على مستويات صحية من الفيتامينات والمعادن. ويعتبر الحديد معدن أساسي يساعد في نقل الأكسجين حول أجسامنا. ويمكن لنقص الحديد أن يتسبب في إصابة الأشخاص بفقر الدم أو في أسوأ الحالات فشل الأعضاء.

ووفقاً لموقع “whitworths”، تعد الفواكه المجففة والمكسرات مصادر رائعة للحديد ومن السهل تضمينها في نظام الوجبات الخفيفة الصحية. لذا، إذا لم تكن تتناول طعامًا غنيًا بالحديد، فنقدم لك عددًا قليلاً من الفواكه المجففة والمكسرات التي ستساعدك في الحفاظ على مستويات الحديد لديك مرتفعة، فضلاً عن توفير وجبة خفيفة لذيذة!

إليكم هذه الفواكه والمكسرات الغنية بالحديد:

1- المشمش

يعد المشمش من الفواكه المليئة بالعناصر الغذائية، فهو لا يحتوي فقط على فيتامين A و B كاروتين اللذين يساعدان في دعم صحة العين، ولكنه أيضًا أحد أغنى مصادر الحديد غير العضوي (الحديد الموجود في الأطعمة النباتية). يعتبر المشمش إضافة مثالية لصندوق غدائك أو كوجبة خفيفة سهلة الاستخدام أثناء التنقل. بدلاً من ذلك، إذا كنت تفضلها في طبق، فهي رائعة في سلطة صيفية، أو في الزبادي اليوناني الذي يمكن أن يكون كطبق إفطار أو حلوى مسائية.

2- الكاجو

تعد المكسرات والبذور مصادر جيدة للحديد غير العضوي، بالإضافة إلى احتوائها على مجموعة من الفيتامينات والمعادن والألياف والدهون الصحية. يعد الكاجو على وجه الخصوص مليء بكمية جيدة من الحديد. لذلك، عندما تكون جائعًا، استمتع بحفنة منها أثناء التنقل. كيس الكاجو هو الوجبة الخفيفة المثالية أثناء التنقل أو كجزء من صندوق غدائك. إلى جانب ذلك، يعتبر الكاجو رائعًا عند إضافته إلى السلطات والبطاطس المقلية والكاري أيضًا.

3- الخوخ/ البرقوق

يعتبر البرقوق من الفواكه المجففة التي تحتوي على نسبة عالية من الحديد بشكل خاص. لا يساعد البرقوق على الحصول على الحديد فحسب، بل إنه غني أيضًا بالألياف والبوتاسيوم وفيتامين C، ويساعد جسمك على الهضم وخفض الكوليسترول. يمكنك إضافة البرقوق لجميع جوانب نظامك الغذائي. سواء كنت تأكلها بمفردها كوجبة خفيفة، أو يمكن إضافتها إلى وجبة الإفطار أو المخبوزات أو مزجها في عصير.يكن أيضًا إضافته إلى وجبة الإفطار من الشوفان والزبادي اليوناني أو مع بعض الآيس كريم الكريمي.

4- اللوز

يعد اللوز من المكسرات المشهورة جدًا، حيث يستخدم الكثير من الناس بدائل الحليب مثل حليب اللوز أو دهن زبدة اللوز على الخبز المحمص في الصباح. ليس فقط أنه يحظى بشعبية كبيرة ولكنه غني بالعناصر الغذائية المليئة بالحديد. حيث إن اللوز متعدد الاستخدامات، ليس فقط كزبدة مكسرات رائعة ولكن يمكن تناوله فوق الزبادي اليوناني أو على السلطات الصيفية وهو طريقة أخرى لإضافته إلى نظامك الغذائي. إن مزيج الفاكهة والمكسرات الصيفية المليء بالفواكه المجففة واللوز اللذيذ، مثالي جدًا.

5- الزبيب

يعتبر الزبيب وجبة خفيفة سريعة وبسيطة على مدار اليوم وهو مصدر جيد للعناصر الغذائية الأساسية والمعادن والطاقة بما في ذلك الحديد. كما يعد الزبيب أيضًا وجبة خفيفة مثالية للأطفال. كما يمكن تقديمه للأطفال في طبق من الزبادي أو الحبوب، ويمكن أيضًا تضمينه في العديد من المنتجات الأخرى، مثل المخبوزات والجرانولا.

6- عين الجمل/ الجوز

إن الجوز مصدر جيد للدهون الصحية والبروتين والألياف. يقال إنها تساعد في تعزيز صحة القلب والعظام وبعض الفوائد الأخرى مثل ارتفاع نسبة الحديد. يعتبر الجوز مغذي للغاية ويجب إضافته إلى نظامك الغذائي اليومي. إذا كنت نحب الخبز، فإن الجوز هو المكون المثالي! يمكنك إضافته إلى الفطائر والكعك والبسكويت والحصول على قوام متفتت.

7- التمر

يعتبر هذا النوع شديد الحلاوة أثناء الاستمتاع به طازجًا، حيث يفضل الكثير من الناس النكهة الغنية لشكله المجفف. بالإضافة إلى تحسين الراحة وتغيير المذاق والملمس، فإن عملية التجفيف تضمن أن يبقى مليئًا بالطاقة ومغذي للغاية وغني بالحديد. ويعد بديل رائع لأي مذاق حلو بسبب نكهته اللذيذة التي تشبه التوفي بالإضافة إلى كونه مزيجًا رائعًا مع عصيدة الصباح. أضف التمر إلى نظامك الغذائي من خلال السلطات أو الحلويات أو الوجبات الخفيفة.