فواكه وخضروات مفيدة للبشرة وتقاوم الشيخوخة.. تعرفوا عليها

مهما كان نوع البشرة لا بُدّ من العناية بها يوميا، حتى تُحافظ على نضارتها وحيويتها، وبالرغم من توفر العديد من المنتجات التي قد تجعل السيدة تقع في الحيرة لاختيار الأنسب فيما بينها، إلا أنّ هناك عادات أساسية يجب اتباعها للعناية اليومية بالبشرة. اذ يتعرض البعض بشكل متكرر للحرارة والغبار والملوثات الأخرى، مما يؤدي إلى احتمالية المعاناة من بشرة باهتة وداكنة وتسارع ظهور علامات الشيخوخة، بحسب ما جاء في تقرير نشره موقع VnExpress.

وينصح دكتور تران ثي ترا فونغ، اختصاصي تغذية، بأن يتم استخدام منتجات العناية بالبشرة المناسبة، إلى جانب اتباع نظام غذائي متوازن يتجنب الإفراط في السكر والكربوهيدرات المكررة بما يمكن أن يساعد في حماية البشرة ومنع الشيخوخة المبكرة.

ويوصي دكتور فونغ بتضمين الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات والمعادن للمساعدة في منع الضرر وتعزيز تعافي الجلد.

وحدد دكتور فونغ بعض الأمثلة على الفواكه والخضروات المفيدة للبشرة، كما يلي:

1- البابايا الناضجة

يوضح دكتور فونغ أن البابايا الناضجة غنية بمضادات الأكسدة والفيتاميناتA وC وK وغيرها من المعادن الأساسية المفيدة للبشرة.

2- الأفوكادو

لأن الأفوكادو غني بأحماض أوميغا-3 الدهنية ذات الخصائص المضادة للالتهابات، بالإضافة إلى الفيتامينات والمواد المغذية الأساسية الأخرى، فإن تناوله يساعد على إزالة الخلايا الميتة وترطيب وتجميل البشرة.

3- التوت

من المعروف أن التوت مليء بالفيتامينات A وC والأنثوسيانين المضاد للأكسدة الذي يحمي البشرة.

4- الرمان

يتميز الرمان بأنه غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تعزز الحصول على بشرة جميلة مشرقة.

5- المكسرات

يوفر تناول كميات مناسبة من المكسرات إمكانية الحصول على الكثير من فيتامين E، الذي يساعد على إصلاح أنسجة الجلد، والحفاظ على ترطيبها، وحمايتها من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، إلى جانب تزويد خلايا الجلد بأحماض أوميغا-3 الدهنية المضادة للالتهابات.

6- السبانخ

تحتوي السبانخ على مضادات الأكسدة وغنية بفيتامين C مما يسهم في شد البشرة ونعومتها.

7- الجرجير

إن الجرجير مليء بالفيتامينات A وC ومضادات الأكسدة، التي تعمل على تحييد الجذور الحرة الضارة وتساعد على منع ظهور التجاعيد.

8- الفلفل الحلو

يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C، الذي يساعد على إنتاج الكولاجين ويعزز تجديد خلايا الجلد ويساعد على سرعة شفاء الجروح.

9- البطاطا الحلوة

تمد البطاطا الحلوة الجسم بمستويات مناسبة من فيتامين A، الذي يسهم في زيادة مرونة الجلد، ويعزز تجدد الخلايا للحصول على بشرة أكثر نعومة.

10- الماء والنوم الجيد

وللحصول على بشرة جميلة، يحتاج الشخص إلى شرب الكثير من الماء، والحصول على قسط كافٍ من النوم.

11- مستخلصات الزهور

ويختتم دكتور فونغ قائلًا إن إضافة المستخلصات الطبيعية مثل مستخلص أزهار الكرز ومستخلص الرمان الأحمر ومستخلص السرخس إلى النظام الغذائي يمكن أن يساعد في مكافحة عوامل الشيخوخة وتقليل الميلانين الداكن للحصول على بشرة أكثر إشراقًا ونعومة أيضًا.