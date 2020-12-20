فيروسات أثرها أشد خطرا على هذه الفئات بشكل خاص

يصاب كل فرد منا بالفيروس بطريقة معينة، فبعض الناس تتأثر أجسامهم كثيرا والبعض الآخر لا يشعرون سوى بأعراض خفيفة لا تدوم سوى لفترة بسيطة.

وأوضح جراح الأوعية الدموية الروسي، أميران ديموروف، أن فئة من الأشخاص وهم الذين يعانون من زيادة الوزن والسكري والأمراض المزمنة ، وكذلك كبار السن يكون فيروس كورونا عليهم صعبا بشكل خاص.

فسر الطبيب الروسي ديموروف المتخصص في مجال جراحة الأوعية الدموية، في حديثه مع راديو سبوتنيك حول فئة معينة وهم الذين يعانون من زيادة الوزن والسكري والأمراض المزمنة، وكذلك كبار السن قائلا:

“إن هذا يرجع إلى حقيقة أنه مع تطور العدوى، يزداد نشاط نظام تخثر الدم، وبالتالي ، فإن أولئك المعرضين لجلطات الدم معرضون لخطر متزايد”. وتابع ديموروف شارحا: “إذا كان لدى شخص ما تاريخ سابق في الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية بسبب جلطات الدم، فعندئذ بسبب فيروس كورونا، تكون فرصة حدوث حلقة جديدة أعلى من احتمال الإصابة بالعدوى”.

كما أشار الطبيب إلى أن العلاج الذاتي في حالة المرض لهذه الفئات لا يجدي نفعا، وأنت بحاجة ماسة إلى استشارة الطبيب، وأكد على خطورة تناول الأدوية التي تحفز تسييل الدم قائلا:

“يمكن أن تؤدي الأدوية المضادة للتخثر إلى نزيف، بما في ذلك نزيف طويل الأمد ومميت يصعب إيقافه، ويمكن أن يكون نزيفا داخليا أو نزيفا في المخ أو العينين، وعند النساء، لا يزال من الممكن أن يكون نزيف الحيض غير المنضبط”.

ووفقا لأحدث البيانات، أصيب أكثر من 76 مليون شخص بفيروس كورونا في العالم، وتحتل روسيا المرتبة الرابعة في عدد المصابين بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.