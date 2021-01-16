الأحد 23 محرم 1444 ﻫ - 21 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيروس كورونا يطال "الأيس كريم"

16 - يناير - 2021
أيس كريم

أيس كريم

A A A
طباعة المقال

أعلنت السلطات الصحية في مدينة تيانجين شرقي الصين،عن تلوث حلوى “الأيس كريم” بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تحليل 3 عينات منه .

وقالت صحيفة “تشاينا ديلي” الصينية الرسمية إن الأيس كريم الذي وجد ملوثا بالفيروس مصنوع محليا، لكن استخدمت في تحضيره مكونات من كل من أوكرانيا ونيوزيلندا.

وكشفت الشركة المصنعة أنها أنتجت 4836 صندوقا من الأيس كريم مؤخرا، بيعت منها 1812 إلى مقاطعات مختلفة، فيما أطلقت السلطات المحلية في تيانجين حملة لإغلاق مخازن تبريد المنتج.

وحتى الآن، سحبت السلطات 2089 صندوقا من الأيس كريم، يحتوي كل واحد على 6 عبوات بوزن 450 غراما لكل عبوة، وفقا لـ”تشاينا ديلي”، فيما يجري تتبع باقي الشحنة.

ومن جهة أخرى، أكدت أن معظم الصناديق التي دخلت السوق لم تصل بعد إلى أيادي المستهلكين.

وطلبت السلطات الصحية من سكان تيانجين الذين اشتروا الأيس كريم بمتابعة حالتهم الصحية، والإبلاغ عن أي أعراض قد تطرأ عليهم.

كما تم إخضاع موظفي الشركة المنتجة البالغ عددهم 1662 للحجر الصحي، وأجروا اختبارا الخميس بعد توجيهات من مركز تيانجين للسيطرة على الأمراض.

وفي تصريحات لشبكة “سكاي نيوز” البريطانية، قال ستيفن غريفين عالم الفيروسات بجامعة ليدز إن “درجة الحرارة المنخفضة التي تم تخزين الأيس كريم بها، واحتوائه على دهون، يمكن أن يفسرا سبب بقاء فيروس كورونا حيا به”.

وأضاف: “من المحتمل أن يكون التلوث قد جاء من شخص”، لكنه أوضح أن “الأمر لا يبدو مقلقا”.

    المزيد من الصحة

    تسبب لدغة البعوض حكة مزعجة وتورماً في بعض الأحيان
    حقاً مزعجة.. 6 أسباب تجعل البعوض يستهدفك دون غيرك!
    نفخةٌ من جهاز استنشاق جديد قد تحميكم من كورونا.. إليكم التفاصيل!
    النوم - تعبيرية
    تحذير.. توقفوا فورا عن استخدام الهاتف قبل النوم

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ربيع الهبر
    تصريح "ناري" لربيع الهبر عن قفزة جديدة للدولار!!
    الطفلة السورية جوى استانبولي
    قاتل الطفلة السورية "جوى استانبولي" في قبضة الأمن
    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!