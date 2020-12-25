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فيروس “نيجيريا” الجديد يختلف عن “البريطاني”

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 25 - ديسمبر - 2020 8:58 صباحًا
كورونا افريقيا

كورونا افريقيا

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أكدت السلطات في نيجيريا اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، عبارة عن شكل خاص من اشكال الطفرات، مشيرة إلى أنها تختلف عن تلك التي عثر عليها مؤخرا في بريطانيا.

وقال مدير المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، جون نكينغاسونغ: “نحن نتحدث عن فيروس متحور خاص، لا يشبه المتغير الذي تم اكتشافه مؤخرا في المملكة المتحدة، ومع ذلك، قد يكون للسلالة المكتشفة في نيجيريا بعض التشابه مع متغير فيروس كورونا 501 V2 الذي تم تحديده في 18 ديسمبر بجنوب إفريقيا”.

ورأى المسؤول الصحي أن الوقت سابق لأوانه للحديث عن سمات السلالة الجديدة لفيروس كورونا، مضيفا أن “هناك حاجة لمزيد من البحث”.

يشار إلى أن الفيروس المتحول الجديد تم اكتشافه في عينات أخذت في 3 آب و9 تشرين الاول في ولاية أوسون النيجيرية.

وتظهر البيانات الأولية أن السلالة الفيروسية الجديدة ليست عدوانية، مثلها مثل تلك المكتشفة في جنوب إفريقيا، وقد تسبب فيروس كورونا المتحول “501 V2” المكتشف في جنوب إفريقيا في موجة ثانية قوية من الوباء.

يذكر أن نيجيريا كانت أول دولة في إفريقيا تم اكتشاف إصابات بعدوى فيروس كورونا فيها، وكان ذلك في 27 فبراير 2020، وسجلت بها حتى الآن 80922 إصابة، فيما توفي 1236 شخصا، وذلك بحسب “تاس”.

 

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