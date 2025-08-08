فيروس ينتقل عبر السعال أو العطس… 3 وفيات و16 إصابة بتفشّي بكتيريا خطرة في ألمانيا

رصدت سلطات الصحة في مدينة هامبورغ الألمانية، تفشياً لعدوى “المستدمية النزلية من نوع (ب)”، التي أصابت حتى الآن 16 شخصاً وتسبّبت في ثلاث وفيات، بحسب ما أفادت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية.

ماذا نعرف عن “المستدمية النزلية من نوع (ب)”؟

المستدمية النزلية من نوع (ب) أو (Haemophilus influenzae type b أو Hib)، هي نوع من البكتيريا التي تُسبّب أمراضاً معدية. وتُعَدّ من أهم مسببات الالتهاب الرئوي، التهاب السحايا، والتهاب الأذن الوسطى خاصة عند الأطفال الصغار.

من جهته، أكد معهد “روبرت كوخ” لمكافحة الأمراض، أنّ المرض يُشكّل خطراً على من يعانون من ضعف المناعة، حيث قد يتطوّر إلى التهابات رئوية وسحايا وتعفّن دم قد تُهدّد الحياة خلال ساعات.

وأشار المعهد إلى أنّ العدوى تنتقل عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس، وأحياناً عبر ملامسة أدوات مثل السجائر أو أدوات الطعام.

ورغم ارتفاع الحالات هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، طمأن المعهد بأنّ “الأشخاص الأصحاء قادرون على مقاومة العدوى، ولا يُعتبر التفشي حالياً وباءً على مستوى ألمانيا”.