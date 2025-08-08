الجمعة 14 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

فيروس ينتقل عبر السعال أو العطس… 3 وفيات و16 إصابة بتفشّي بكتيريا خطرة في ألمانيا

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2025 7:33 مساءً
فيروس ماربورج يثير القلق

فيروس ماربورج يثير القلق

A A A
طباعة المقال

رصدت سلطات الصحة في مدينة هامبورغ الألمانية، تفشياً لعدوى “المستدمية النزلية من نوع (ب)”، التي أصابت حتى الآن 16 شخصاً وتسبّبت في ثلاث وفيات، بحسب ما أفادت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية.

ماذا نعرف عن “المستدمية النزلية من نوع (ب)”؟

المستدمية النزلية من نوع (ب) أو (Haemophilus influenzae type b أو Hib)، هي نوع من البكتيريا التي تُسبّب أمراضاً معدية. وتُعَدّ من أهم مسببات الالتهاب الرئوي، التهاب السحايا، والتهاب الأذن الوسطى خاصة عند الأطفال الصغار.

من جهته، أكد معهد “روبرت كوخ” لمكافحة الأمراض، أنّ المرض يُشكّل خطراً على من يعانون من ضعف المناعة، حيث قد يتطوّر إلى التهابات رئوية وسحايا وتعفّن دم قد تُهدّد الحياة خلال ساعات.

وأشار المعهد إلى أنّ العدوى تنتقل عبر الرذاذ الناتج عن السعال أو العطس، وأحياناً عبر ملامسة أدوات مثل السجائر أو أدوات الطعام.

ورغم ارتفاع الحالات هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، طمأن المعهد بأنّ “الأشخاص الأصحاء قادرون على مقاومة العدوى، ولا يُعتبر التفشي حالياً وباءً على مستوى ألمانيا”.

    المزيد من الصحة

    فحص السكري
    تغيرات بالحمض النووي قد تساعد في تحديد مخاطر القلب لدى مرضى السكري
    سرطان القولون والمستقيم - تعبيرية
    ارتفاع معدلات تشخيص سرطان القولون والمستقيم بعد توصيات أمريكية بتوسيع الفحوص المبكرة
    رياضة المشي
    متى يكون المشي أكثر فعالية لحرق الدهون؟

    الأكثر قراءة

    الشيخ نعيم قاسم
    جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
    وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي
    ما حقيقة وضع الوزير مكي استقالته بتصرف بري؟
    عناصر الجيش اللبناني خلال محاولة ضبط الأمن وفتح طريق المطار
    7 آب المجيد يغلب 7 أيار... لبنان ينتصر على "الدويلة" ‎