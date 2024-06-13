في هذا المستشفى.. يوم مجاني للكشف عن فقر الدم ونقص الحديد

في إطار أنشطة عملية اليوم السابع وإطلاق برنامج إدارة الدم للمرضى (Patient Blood Management) في مستشفى أوتيل ديو، تمّ تنظيم يوم مجاني للكشف عن فقر الدم ونقص الحديد للفتيات والنساء بين 18 و60 عامًا. أقيم هذا الحدث ، في القاعة الرئيسية، قاعة خليل متري قصعه.

تمّ تنظيم هذا اليوم بالتعاون بين قسم التخدير، قسم أمراض النساء، مركز الطبّ العائلي، مختبر الكيمياء الحيوية وقسم التغذية.

بالإضافة إلى الفحص المجاني للدم، استفاد العديد من المشاركات من الاستشارات المجانية التي تندرج ضمن سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة الرعاية والوقاية من الأمراض عبر التدابير الوقائية والتعليمية.

إلى جانب منصّات المعلومات والتوعية، تمّ توزيع الكتيبات والمنشورات، وتم تقديم استبيان للزوار لتقييم فهمهم لأهمية مراقبة مستوى الحديد في الدم والكشف المبكر عن حالات فقر الدم المحتملة. كما قام قسم التغذية بالتأكيد على أهمية النظام الغذائي في الوقاية من فقر الدم ونقص الحديد، من خلال تقديم توصيات حول أنواع الطعام المناسبة وتلك التي يجب تجنّبها.

بمشاركة حوالي 300 شخص، تمّ تشخيص عدد كبير منهم بحالات فقر دم. شكّل هذا اليوم نجاحًا كبيرًا كما سلّط الضوء على أهمية هذه المبادرات. كان التفاني من قبل 32 متطوعًا، بما في ذلك المقيمين، والمتدربين ، بالإضافة إلى مشاركة جميع العاملين في القسم التمريضي والطبي، أساسيًّا لنجاح هذا النهار.

سيواصل مستشفى أوتيل ديو تشجيع مبادرات مماثلة في المستقبل، مما يعزز الوقاية، التوعية والمساهمة في الحفاظ على صحة المجتمع.