في هذه الحالة ألم اليد يشير إلى وجود السرطان

تعتبر آلام اليدين من المشاكل المرضية، التي يعاني منها ملايين الناس، وتختلف امراضها باختلاف مسبباتها.

قال الطبيب والمذيع التلفزيوني الروسي ألكسندر مياسنيكوف على قناة “روسيا 1” إنه قد يشير الألم أو التورم الذي يمنع الوظيفة الحركية لليد إلى الإصابة بالسرطان.

وكمثال، استشهد الطبيب بقصة أحد المرضى الذين جاءوا إليه بهذه الأعراض.

وأوضح: “كانت تعاني من تجلط الأوردة العميقة في ذراعها، وهو أمر غير معتاد دائمًا لأنه غالبًا ما يكون علامة على الإصابة بالسرطان”.

أوصى مياسنيكوف أنه في هذه الحالة، أولاً وقبل كل شيء يجب استشارة طبيب عام وعدم البحث عن اختصاصي بمفردك. ولخّص الطبيب: “وهكذا كانت (المريضة) تذهب إلى طبيب أعصاب، ثم يرسلها إلى طبيب روماتيزم، وهكذا”.

ألم اليد وسرطان الثدي:

بالطبع يوجد الكثير من الأعراض المترتبة على الإصابة بسرطان الثدي، ومنها الشعور بألم اليد وبعض مناطق الجسم في المراحل العلاجية المختلفة لمرض سرطان الثدي، ولكن من حسن الحظ أن مرض سرطان الثدي ليس واسع الانتشار بل تقتصر أعراضه على الغدد الليمفاوية التي ينتشر بها بمنطقة أسفل الإبطين.

وبالتالي تعاني هذه المنطقة من الالتهاب ويمتد الألم إلى الذراع بالكامل وتشعر المريضة بالألم في الذراع واليد، وقد يضطر الطبيب إلى إزالة هذه الغدد حتى يقوم بفحصها للتعرف على نسبة تطور الخلايا السرطانية بها من عدمه، وفي حالة إزالة الغدد الليمفاوية يحدث تورم بسبب تجمع السوائل الليمفاوية في مرحلة الشفاء وبالتالي يتنشر الألم والالتهاب على طول الذراع وصولاً لليدين.

لذلك ننصح أي امرأة تظهر لديها أي تكتلات أو انتفاخات بمنطقة الثدي أو أسفل الإبطين بعدم الخوف والتوجه للطبيب حتى لو لم تكن من تعاني من الألم، فالتغير في شكل الثدي في حد ذاته كافي لاتخاذ الإجراءات الطبية على الفور لمنع انتشار الورم والتوصل لتشخيص سريع لحالة المريضة، والجدير بالذكر أن ألم اليد لا يرتبط دائماً بسرطان الثدي بل قد يكون من أعراض بعض الأمراض الأخرى فلا داعي للقلق الزائد.

وهنا نؤكد أن جواب هل ألم اليد من أعراض سرطان الثدي هو: نعم.

الأعراض الأولية لسرطان الثدي

يجب على المريضة التعرف على الأعراض الأولية لسرطان الثدي، فمعرفة هذه الأعراض تساعد في تشخيص المرض بشكل مبكر، وبالتالي الإسراع في عملية العلاج، وتتمثل الأعراض الأولية لسرطان الثدي ما يلي:

ملاحظة تغير في شكل حلمات الثدي. الإحساس بالألم عند الضغط على الثدي.

بروز بعض التكتلات في الثدي لم تكن موجودة قبل ذلك. ظهور بعض الإفرازات من حلمة الثدي باللون البني أو الأحمر أو الأصفر.

وجود احمرار بمنطقة الثدي أو الإصابة بالحكة بدون سبب واضح. ظهور انتفاخات أسفل الإبطين أو حول العنق.

وجود تكتلات صلبة وبشكل غير منتظم من الأعراض الشائعة لمرض سرطان الثدي.

الجدير بالذكر أنه يجب التفريق بين انتفاخ الثدي أو الشعور بالألم به وهي من الأعراض المصاحبة للدورة الشهرية، وبين الإصابة بسرطان الثدي، لذلك يجب تقييم هذه الأعراض بعد الانتهاء من دورة الحيض.