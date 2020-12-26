قائمة غذائية مخصصة لمرضى السكري والكوليسترول في فترة الأعياد

يكثر في هذه الفترة من السنة نتناول الاطعمة المختلفة احتفالا بالميلاد ورأس السنة، لكن دائما على الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة الحذر من تناول الأطعمة.

ولهذا الغرض قدمت خبيرة تغذية قائمة بالمأكولات التي ينبغي أن يحرص مرضى السكري والكولسترول على تناولها، خلال المناسبات والأعياد.

وذكرت اختصاصية التغذية رشا مكي، القواعد الغذائية لهذه الفئة من المرضى من أجل الاستمتاع والحفاظ على المستويات الطبيعية للأمراض، حسبما ذكرت صحيفة “النهار” اللبنانية.

وجاءت القائمة التي قدمتها رشا مكي كالتالي:

الخبز العربي والإفرنجي الأبيض والأسمر، خبز المرقوق، الكعك، التوست.

البطاطا المسلوقة والمشوية أو المحضرة بكمية زيت قليلة.

البرغل، المكرونة، القمح، العدس، الحمص، الفول، الفاصوليا، البازيلا.

الحليب واللبن الخالي أو متوسط الدسم.

الأجبان البيضاء بكافة أنواعها (الحلوم، العكاوي، دوبل كريم، جبنة بلدية، مجدولة).

الخضار الطازجة والمثلجة والمعلبة.

الفاكهة الطازجة النيئة أو المسلوقة، عصير الفاكهة الطبيعي.

الزيوت النباتية مثل: زيت الزيتون، زيت الكانولا، زيت دوار الشمس، زيت الصويا، زيت الذرة، زيت السمسم، الطحينة، الأفوكا، زبدة الفستق.

ونصحت الخبيرة بتناول السلطة يوميا ضمن وجبة الغذاء، مشددة على مع ضرورة الانتباه لكمية الزيوت والصلصات الغنية بالسكر.