قتل 1772 شخصا منذ بداية العام.. الصين تحذر من مرض في كازاخستان “أشد فتكا” من كورونا

رفضت كازاخستان الأنباء التي أطلقتها السفارة الصينية في البلاد بشأن تفشي حالات التهاب رئوي “غير معروفة” قالت إنها “أشد فتكا” من وباء كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.

وكانت السفارة الصينية قد دعت في بيان الخميس الصينيين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة بسبب هذا المرض مشيرة إلى “زيادة كبيرة” في الحالات في مدن أتيراو وأكتوبي وشيمكنت منذ منتصف يونيو.

وقالت السفارة إن الالتهاب الرئوي الذي لم تحدد طبيعته في كازاخستان قتل 1772 شخصا في النصف الأول من العام منهم 628 حالة في شهر يونيو وحده ومن بينها حالات لمواطنين صينيين، مشيرة إلى أن “معدل الوفيات من هذا المرض أعلى بكثير من الوفيات بمرض الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد”.

وكانت وكالة أنباء كازاخستان الرسمية “Kazinform” قد قالت إن عدد حالات الالتهاب الرئوي “ارتفع 2.2 مرة في يونيو مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019”.

ومن جانبها، وصفت وزارة الرعاية الصحية الكازاخستانية في وقت متأخر الخميس الأنباء عن وجود نوع جديد من الالتهاب الرئوي بأنها “أخبار مزيفة”.

والجدير بالذكر أن الدولة التي تقع في وسط آسيا تعاني بشدة جراء فيروس كورونا المستجد، وقد أعلنت فرض إجراءات إغلاق جديدة هذا الأسبوع مع زيادة الحالات التي وصلت إلى نحو 55 ألف إصابة و264 وفاة.