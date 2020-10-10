قلق الخريف وكيفية الإصابة به

اكدت الأستاذة المساعدة في استشارات الصحة العقلية السريرية في كلية العلوم الصحية في كلية تورو في نيويورك، كيمبرلي أسنر سيلف، انه مع الانتقال من فصل الصيف إلى فصل الخريف، يقل ضوء النهار، ما يؤدي إلى حدوث تغييرات كيميائية في الدماغ لدى بعض الناس، وبالتالي تأثر الحالة المزاجية لدينا.

تؤدي قلة ضوء النهار إلى انخفاض مستويات السيروتونين والنورادرينالين والدوبامين ، وهي الناقلات العصبية التي تتحكم في عواطفنا ، ومع انخفاض هذه الناقلات العصبية ، يستجيب الجسم عن طريق زيادة مستويات الكورتيزول ،” هرمون التوتر “الذي يتم إطلاقه في المواقف التي نشعر فيها بالتهديد. عندما يتم إفراز المزيد من الكورتيزول أكثر من اللازم ، يمكننا أن نشعر بالقلق “.

أن هذه التغيرات تؤدي إلى أعراض جسدية ، بما في ذلك اضطرابات في أنماط النوم ، وأعراض الاكتئاب ، وزيادة القلق، تُعرف هذه التغيرات والأعراض الجسدية معًا بالاضطراب العاطفي الموسمي (SAD). يصف هذا المصطلح التدهور الخطير في الحالة المزاجية الذي يمكن أن يحدث في أشهر الخريف والشتاء إن الكثير من الناس يتعرفون على اضطراب القلق الاجتماعي كسبب للاكتئاب، لكنهم قد لا يدركون أنه يشمل أيضًا أعراض القلق .