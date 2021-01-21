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قواعد إنقاص الوزن من دون حمية غذائية

21 - يناير - 2021
انقاص الوزن

انقاص الوزن - تعبيرية

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اقترحت خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا اتباع 12 قاعدة يمكن أن تصبح عادات صحية، تساعدك على إنقاص الوزن، بحسب ما نشرت صحيفة “صن” البريطانية، وهي:

1-قسم يومك إلى عدد من التمارين الرياضية، كتنظيف الأسنان بوضعية القرفصاء، وممارسة تمارين الضغط على الحائط أثناء مشاهدة التلفزيون، والجري في المكان أثناء صنع الشاي.

2-التقليل من شرب الكحول.

3-عدم شرب القهوة بعد الظهر للحصول على نوم مريح أثناء الليل.

4-استبدل عصير الفاكهة أو المشروبات السكرية بالماء والشاي والحليب.

5- ابدأ كل صباح بالمشي لمدة 10 دقائق.

6-تناول وجباتك الرئيسية بشكل جيد ومنتظم لتجنب تناول الوجبات الخفيفة لاحقا.

7-إذا كنت من عشاق الحلويات، فاستبدل الشوكولاتة بالحليب أو الشوكولاتة البيضاء بالشوكولاتة الداكنة.

8-تناول خضراوات جديدة كل أسبوع.

9-قم بتحضير قائمة المشتريات قبل الذهاب إلى البقالة حتى لا تشتري أشياء لا ترغب باستخدامها.

10-تنزه رفقة صديق مرتين في الأسبوع.

11-حاول الحصول على مشاعر إيجابية بعيدا عن الطعام، كحل الألغاز والتحدث مع الأصدقاء.

12-لا تحرم نفسك من تناول بعض الأطعمة التي ترغب بتناولها، ولكن يجب تناولها بشكل بطيء، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

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