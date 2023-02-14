كأنك تدخن نصف علبة سجائر يوميا.. الوحدة تشكل خطرا على صحتك

مما لا شك فيه أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش بمفرده لذلك فهو بحاجة ماسة لأشخاص حوله ليتشارك معهم العديد من الأمور والجوانب المهمة في الحياة، لهذا عليك أن تسعى وبشكلٍ دائم للبحث عن علاقات اجتماعيّة مبنيّة على قواعد مهمة وأساسيّة لتكون ناجحة وإيجابيّة.

سلطت دراسة استمرت 85 عاما الضوء على جوانب اللياقة الاجتماعية الأساسية للعيش حياة طويلة وصحية.

ويعد علم الوراثة ونمط الحياة من بين أكثر العوامل التي تمت دراستها في علم الشيخوخة، لكن قائمة العناصر المرتبطة بطول العمر واسعة. إحدى النتائج المتسقة في هذا المجال من البحث هي أهمية العلاقات الجيدة للصحة الجسدية والعقلية. ويعتقد الباحثون في دراسة استمرت عقدا من الزمن، أن الترابط بين الأشخاص قد يعوض الآثار السلبية للضغوطات مثل القلق.

وفي عام 1938، جمع باحثون في جامعة هارفارد السجلات الطبية من 724 فردا لتحديد مؤشرات المدى الصحي في السنوات اللاحقة.

وكان مشروع البحث واحدا من أكثر التحليلات شمولا للسلامة الجسدية والعقلية بين البالغين.

وأجاب المشاركون على أسئلة حول حياتهم على فترات مدتها سنتان، ما كشف أن العلاقات الإيجابية كانت ذات أهمية قصوى للعيش حياة طويلة وسعيدة.

وقال روبرت والدينغر، مدير دراسة هارفارد لتنمية البالغين، إن النتائج جاءت كمفاجأة.

وأخبر Harvard Gazette: “بدأنا نتساءل عما إذا كان بإمكاننا إلقاء نظرة على حياة المشاركين في منتصف العمر ومعرفة أكبر المتنبئين بمن سيكون سعيدا وصحيا بحلول سن الثمانين. اعتقدنا أن مستوى الكوليسترول لضغط الدم في سن الخمسين سيكون أكثر أهمية. لم يكن كذلك. كان الرضا في علاقاتهم، لا سيما في زيجاتهم هو أفضل مؤشر على حياة سعيدة وصحية”.

ويشتبه والدينغر في أن الوحدة تعمل من خلال آلية من الإجهاد المزمن، ما يعني أن الجسم يظل في كثير من الأحيان في حالة قتال أو هروب.

وبمعنى آخر، قد تكون هناك مستويات أعلى من انتشار هرمونات التوتر والالتهابات في الجسم، والتي تسبق العديد من الأمراض المزمنة.

وتتماشى هذه النتائج مع دراسات أخرى أشارت إلى أن الشعور بالوحدة بسبب العزلة الاجتماعية يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالخرف بنسبة 50٪.

ويشعر الكثير من الناس بعدم الأمان بشكل مزمن عندما يشعرون بالوحدة. وإذا كنت بمفردك وكنت راضيا، فهذا مختلف، كما يوضح والدينغر. ولكن إذا كنت بمفردك وتشعر بالتوتر والوحدة، فهذا جزء مما يفسد صحتك. لهذا السبب نعتقد أن الوحدة تشكل خطورة على صحتك مثل تدخين نصف علبة سجائر في اليوم أو الإصابة بالسمنة.

واستخلص الباحث من بحثه أن اللياقة الاجتماعية لا توجد فقط ضمن معايير العلاقة الرومانسية، ولكنها تشتمل أيضا على العديد من الروابط الاجتماعية الأخرى.

ويبدو أن العلاقات الجيدة مع الوالدين والأشقاء والجيران وزملاء العمل والمعارف غير الرسمية لها نفس القدر من الأهمية.

وأشار والدينغر: “إذا كانت لدينا علاقات لطيفة مع هؤلاء الأشخاص، فإن ذلك يساهم أيضا في رفاهيتنا”.

وأشارت الأبحاث السابقة إلى أن الترابطات الاجتماعية التي يتم جنيها من الرياضات الجماعية قد تفيد أيضا في الرفاهية العامة.

وفي عام 2018، أظهرت دراسة أجراها مركز سانت لوك الصحي في مدينة كانساس سيتي بالولايات المتحدة أن الرياضات الاجتماعية مثل التنس وكرة الريشة يمكن أن تعزز طول العمر أكثر من الرياضات الأخرى.

وتشير النتائج إلى أن الرياضات مثل التنس وكرة الريشة قد تضيف ما يصل إلى 10 سنوات إلى حياة الشخص.

وتضيف الدراسة التي أجريت على 8577 شخصا في كوبنهاغن إلى مجموعة الأدلة على أن الجانب الاجتماعي للأنشطة اليومية يلعب الدور الأكبر في تحسين المدى الصحي للأشخاص.

ويقول الإجماع العام إن العلاقات الداعمة لا تعمل فقط كحاجز ضد الشدائد ولكنها تمكن الناس من التعلم والنمو وتنمية المواهب الجديدة.