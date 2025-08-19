ما هي أضرار المشروبات الساخنة وهل تسبب السرطان؟

يشرب الكثيرون المشروبات الساخنة لأن بعضها يُشعرهم بالراحة بينما تضفى مذاقًا رائعًا لدى الآخرين، فى حين أن درجة الحرارة المُناسبة لتحضير الشاى أو تقديم القهوة للحصول على أفضل نكهة تُعدّ مسألةً مُختلفًا عليها، فقد يكون هناك أمرٌ آخر لا تُفكّر فيه وهو صحتك، وفقًا للدراسات، يُمكن أن تكون المشروبات الساخنة جدًا مُرتبطة بالسرطان، بحسب موقع “تايمز ناو”.

ما علاقة المشروبات الساخنة بالسرطان؟

ووفقًا للدراسات فإن شرب مشروبات تزيد حرارتها عن 65 درجة مئوية لا يحرق لسانك فحسب، بل قد يزيد أيضًا من خطر الإصابة بسرطان المرىء.

وتشير الأبحاث المنشورة فى الوكالة الدولية للأبحاث إلى أن شرب المشروبات الساخنة بانتظام يُلحق الضرر ببطانة المرىء، مما يُسبب التهابًا وتغيرات خلوية تؤدى إلى السرطان مع مرور الوقت.

ويُعتقد أيضًا أن هذا ينطبق على انبعاثات دخان الحطب داخل المنزل أو تناول الكثير من اللحوم الحمراء، ومع ذلك، لا يوجد دليل قوي على أن السوائل الساخنة وحدها تزيد من خطر الإصابة بسرطان المرىء.

ليس المشروب نفسه، بل درجة حرارته

يقول الخبراء إنه من المهم فهم أن المشروبات ليست هي المشكلة، بل درجة حرارتها، ويُنصح بترك المشروبات الساخنة، مثل الماء والشاي والقهوة أو حتى الحساء، لتبرد قليلًا قبل احتسائها، فهذه العادة البسيطة قد تُقلل بشكل كبير من هذا الخطر الصحي الخطير الذي غالبًا ما يتم تجاهله.

وتشير بعض الدراسات إلى أنه في دول مثل الصين وأمريكا الجنوبية وإيران، من الشائع جدًا تناول الشاي أو الماء الساخن جدًا، كما أن معدلات الإصابة بسرطان المريء مرتفعة للغاية.

ما هو سرطان المريء؟

يحدث سرطان المريء عندما تتشكل خلايا سرطانية في أنسجة المريء – الأنبوب العضلي الذي يحمل الطعام والسوائل من الحلق إلى المعدة، وهو نوع من السرطان يتطور في بطانة المريء وينتشر إلى الخارج مع نموه.

النوعان الأكثر شيوعًا هما سرطان الغدد وسرطان الخلايا الحرشفية، ووفقًا للخبراء، يحتل سرطان المريء المرتبة الثامنة بين أكثر أنواع السرطان شيوعًا عالميًا، ويتمتع بأحد أدنى معدلات النجاة عند اكتشافه متأخرًا.

يعلم معظم الناس أن التبغ والكحول من الأسباب الرئيسية للإصابة لكن قليلين يدركون أن المشروبات الساخنة تُعد أيضًا عامل خطر مؤكد، خاصةً عند تناولها يوميًا في درجات حرارة غير آمنة.

ويقول الأطباء إنه يمكن علاج سرطان المريء في مراحله المبكرة بالجراحة لإزالة الأورام أو تخفيف الأعراض.

ويمكن لعلاجات مثل العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي والعلاج المناعي أن تعالج سرطان المريء في مراحله المتقدمة أو المتأخرة، وعندما لا يكون العلاج فعالاً، ينصب التركيز بشكل أكبر على مساعدة المرضى على العيش لفترة أطول، وتخفيف الأعراض، والحفاظ على جودة الحياة.

علامات وأعراض سرطان المرىء

تشمل بعض علامات وأعراض سرطان المريء ما يلي..

– صعوبة البلع

– ألم في الحلق أو الظهر، أو خلف عظم الصدر، أو بين لوحي الكتف

– تقيؤ أو سعال مصحوب بدم

– حرقة في المعدة

– بحة في الصوت

– سعال مزمن

– فقدان الوزن غير المقصود