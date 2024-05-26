الأحد 18 ذو القعدة 1445 ﻫ - 26 مايو 2024 |
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كل ما تريد معرفته عن سرطان الغدة الدرقية

منذ 45 دقيقة
ترتبط الغدة الدرقية بكافة وظائف الجسم

ترتبط الغدة الدرقية بكافة وظائف الجسم

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25 مايو هو اليوم العالمي للتوعية بأمراض الغدة الدرقية، التي من ضمنها سرطان الغدة الدرقية الذي يعد نادرًا بسبب تكوين الخلايا السرطانية في أنسجة الغدة الدرقية.

وأن علاج سرطان الغدة الدرقية يعتمد في الأسباب على الجراحة، خاصة عند تفاقم الأعراض المرتبطة بالمرض.

وأضاف استشاري الغدد الصماء، أن أعراض سرطان الغدة الدرقية كثيرة، ولكن أبرزها التالي:

– زيادة عدد التبول.
– الشعور بالعطش كثيرا.
– القيء.
– الشعور بالجوع.
– الإمساك.
– التعب والإرهاق.
– قلة الذاكرة والنسيان.
– تشنجات وألم في العضلات.
– وجود كتلة في الرقبة.
– الشعور ببحة في الصوت .
– مشاكل في البلع.

وأشار، إلى أن علاج سرطان الغدة الدرقية يعتمد في الأساس على استئصال الغدة الدرقية، للتخلص من الورم المتواجد، وقد يصل الاستئصال إلى إزالة الأنسجة المحيطة بالغدة، ويتم تحديد – استئصال الورم – عن طريق إزالة الغدة الدرقية بالكامل بالإضافة إلى الكبسولة المحيطة بها قد يحتاج الجراح أيضًا إلى إزالة نصف الغدة الدرقية والأنسجة والعضلات والأعصاب المحيطة.

وأضاف، أن هناك علاجًا تكميليًا للقضاء علي السرطان من خلال خضوع المصاب للعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي، ويتم تحديد ما تحتاجه حالتك وفقا للطبيب المتابع وبعد الخضوع للشائعات والتحاليل.

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